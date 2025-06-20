报价部分
货币 / XCEM
XCEM: Columbia EM Core ex-China ETF

37.83 USD 0.44 (1.18%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日XCEM汇率已更改1.18%。当日，交易品种以低点37.74和高点37.98进行交易。

XCEM新闻

常见问题解答

XCEM股票今天的价格是多少？

Columbia EM Core ex-China ETF股票今天的定价为37.83。它在37.74 - 37.98范围内交易，昨天的收盘价为37.39，交易量达到32。XCEM的实时价格图表显示了这些更新。

Columbia EM Core ex-China ETF股票是否支付股息？

Columbia EM Core ex-China ETF目前的价值为37.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.11%和USD。实时查看图表以跟踪XCEM走势。

如何购买XCEM股票？

您可以以37.83的当前价格购买Columbia EM Core ex-China ETF股票。订单通常设置在37.83或38.13附近，而32和0.13%显示市场活动。立即关注XCEM的实时图表更新。

如何投资XCEM股票？

投资Columbia EM Core ex-China ETF需要考虑年度范围26.44 - 37.89和当前价格37.83。许多人在以37.83或38.13下订单之前，会比较3.02%和。实时查看XCEM价格图表，了解每日变化。

Columbia EM Core ex-China ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Columbia EM Core ex-China ETF的最高价格是37.89。在26.44 - 37.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbia EM Core ex-China ETF的绩效。

Columbia EM Core ex-China ETF股票的最低价格是多少？

Columbia EM Core ex-China ETF（XCEM）的最低价格为26.44。将其与当前的37.83和26.44 - 37.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XCEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XCEM股票是什么时候拆分的？

Columbia EM Core ex-China ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.39和18.11%中可见。

日范围
37.74 37.98
年范围
26.44 37.98
前一天收盘价
37.39
开盘价
37.78
卖价
37.83
买价
38.13
最低价
37.74
最高价
37.98
交易量
32
日变化
1.18%
月变化
3.02%
6个月变化
24.44%
年变化
18.11%
16 十月, 星期四
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
12:30
USD
零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
-0.2%
前值
0.6%
12:30
USD
核心零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.7%
12:30
USD
零售管理月率m/m
实际值
预测值
-0.3%
前值
0.7%
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
费城联储制造业指数
实际值
-12.8
预测值
4.8
前值
23.2
12:30
USD
费城联储就业指数
实际值
4.6
预测值
8.3
前值
5.6
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
13:00
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
商业库存指数月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.2%
14:00
USD
零售库存月率m/m
实际值
预测值
0.0%
前值
0.0%
14:00
USD
零售库存（不包括汽车）月率m/m
实际值
预测值
前值
0.3%
14:00
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
EIA 原油库存变化
实际值
3.524 M
预测值
-2.689 M
前值
3.715 M
16:00
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.703 M
预测值
-0.276 M
前值
-0.763 M