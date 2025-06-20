XCEM: Columbia EM Core ex-China ETF
今日XCEM汇率已更改1.18%。当日，交易品种以低点37.74和高点37.98进行交易。
关注Columbia EM Core ex-China ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XCEM新闻
常见问题解答
XCEM股票今天的价格是多少？
Columbia EM Core ex-China ETF股票今天的定价为37.83。它在37.74 - 37.98范围内交易，昨天的收盘价为37.39，交易量达到32。XCEM的实时价格图表显示了这些更新。
Columbia EM Core ex-China ETF股票是否支付股息？
Columbia EM Core ex-China ETF目前的价值为37.83。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.11%和USD。实时查看图表以跟踪XCEM走势。
如何购买XCEM股票？
您可以以37.83的当前价格购买Columbia EM Core ex-China ETF股票。订单通常设置在37.83或38.13附近，而32和0.13%显示市场活动。立即关注XCEM的实时图表更新。
如何投资XCEM股票？
投资Columbia EM Core ex-China ETF需要考虑年度范围26.44 - 37.89和当前价格37.83。许多人在以37.83或38.13下订单之前，会比较3.02%和。实时查看XCEM价格图表，了解每日变化。
Columbia EM Core ex-China ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Columbia EM Core ex-China ETF的最高价格是37.89。在26.44 - 37.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Columbia EM Core ex-China ETF的绩效。
Columbia EM Core ex-China ETF股票的最低价格是多少？
Columbia EM Core ex-China ETF（XCEM）的最低价格为26.44。将其与当前的37.83和26.44 - 37.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XCEM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XCEM股票是什么时候拆分的？
Columbia EM Core ex-China ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.39和18.11%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.39
- 开盘价
- 37.78
- 卖价
- 37.83
- 买价
- 38.13
- 最低价
- 37.74
- 最高价
- 37.98
- 交易量
- 32
- 日变化
- 1.18%
- 月变化
- 3.02%
- 6个月变化
- 24.44%
- 年变化
- 18.11%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- 0.6%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- -0.3%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- -12.8
- 预测值
- 4.8
- 前值
- 23.2
- 实际值
- 4.6
- 预测值
- 8.3
- 前值
- 5.6
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.0%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.524 M
- 预测值
- -2.689 M
- 前值
- 3.715 M
- 实际值
- -0.703 M
- 预测值
- -0.276 M
- 前值
- -0.763 M