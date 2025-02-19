- Genel bakış
WWJD: Inspire International ETF
WWJD fiyatı bugün -0.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.31 ve Yüksek fiyatı olarak 35.69 aralığında işlem gördü.
Inspire International ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
WWJD haberleri
Sıkça sorulan sorular
WWJD hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Inspire International ETF hisse senedi 35.31 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 35.31 - 35.69 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 35.57 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 61 değerine ulaştı. WWJD canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Inspire International ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Inspire International ETF hisse senedi şu anda 35.31 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 14.46% ve USD değerlerini izler. WWJD hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
WWJD hisse senedi nasıl alınır?
Inspire International ETF hisselerini şu anki 35.31 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 35.31 ve Ask 35.61 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 61 ve günlük değişim oranı -1.06% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte WWJD fiyat hareketlerini takip edin.
WWJD hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Inspire International ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 27.19 - 35.88 ve mevcut fiyatı 35.31 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 35.31 veya Ask 35.61 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.25% ve 6 aylık değişim oranı 9.42% değerlerini karşılaştırır. WWJD fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Inspire International ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Inspire International ETF hisse senedi yıllık olarak 35.88 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 27.19 - 35.88). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 35.57 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Inspire International ETF performansını takip edin.
Inspire International ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Inspire International ETF (WWJD) hisse senedi yıllık olarak en düşük 27.19 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 35.31 ve hareket ettiği yıllık aralık 27.19 - 35.88 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki WWJD fiyat hareketlerini izleyin.
WWJD hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Inspire International ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 35.57 ve yıllık değişim oranı 14.46% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 35.57
- Açılış
- 35.69
- Satış
- 35.31
- Alış
- 35.61
- Düşük
- 35.31
- Yüksek
- 35.69
- Hacim
- 61
- Günlük değişim
- -0.73%
- Aylık değişim
- -0.25%
- 6 aylık değişim
- 9.42%
- Yıllık değişim
- 14.46%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 55.2
- Önceki
- 55.1
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 49.8
- Önceki
- 51.7
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.8%
- Önceki
- 4.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.0%
- Önceki
- 3.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 422
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 549
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $57.6 B
- Önceki
- $-344.8 B
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki