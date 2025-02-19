报价部分
货币 / WWJD
WWJD: Inspire International ETF

35.31 USD 0.26 (0.73%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日WWJD汇率已更改-0.73%。当日，交易品种以低点35.31和高点35.69进行交易。

关注Inspire International ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

WWJD新闻

常见问题解答

WWJD股票今天的价格是多少？

Inspire International ETF股票今天的定价为35.31。它在35.31 - 35.69范围内交易，昨天的收盘价为35.57，交易量达到61。WWJD的实时价格图表显示了这些更新。

Inspire International ETF股票是否支付股息？

Inspire International ETF目前的价值为35.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.46%和USD。实时查看图表以跟踪WWJD走势。

如何购买WWJD股票？

您可以以35.31的当前价格购买Inspire International ETF股票。订单通常设置在35.31或35.61附近，而61和-1.06%显示市场活动。立即关注WWJD的实时图表更新。

如何投资WWJD股票？

投资Inspire International ETF需要考虑年度范围27.19 - 35.88和当前价格35.31。许多人在以35.31或35.61下订单之前，会比较-0.25%和。实时查看WWJD价格图表，了解每日变化。

Inspire International ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Inspire International ETF的最高价格是35.88。在27.19 - 35.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Inspire International ETF的绩效。

Inspire International ETF股票的最低价格是多少？

Inspire International ETF（WWJD）的最低价格为27.19。将其与当前的35.31和27.19 - 35.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WWJD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WWJD股票是什么时候拆分的？

Inspire International ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.57和14.46%中可见。

日范围
35.31 35.69
年范围
27.19 35.88
前一天收盘价
35.57
开盘价
35.69
卖价
35.31
买价
35.61
最低价
35.31
最高价
35.69
交易量
61
日变化
-0.73%
月变化
-0.25%
6个月变化
9.42%
年变化
14.46%
