WWJD: Inspire International ETF
今日WWJD汇率已更改-0.73%。当日，交易品种以低点35.31和高点35.69进行交易。
关注Inspire International ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WWJD新闻
常见问题解答
WWJD股票今天的价格是多少？
Inspire International ETF股票今天的定价为35.31。它在35.31 - 35.69范围内交易，昨天的收盘价为35.57，交易量达到61。WWJD的实时价格图表显示了这些更新。
Inspire International ETF股票是否支付股息？
Inspire International ETF目前的价值为35.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.46%和USD。实时查看图表以跟踪WWJD走势。
如何购买WWJD股票？
您可以以35.31的当前价格购买Inspire International ETF股票。订单通常设置在35.31或35.61附近，而61和-1.06%显示市场活动。立即关注WWJD的实时图表更新。
如何投资WWJD股票？
投资Inspire International ETF需要考虑年度范围27.19 - 35.88和当前价格35.31。许多人在以35.31或35.61下订单之前，会比较-0.25%和。实时查看WWJD价格图表，了解每日变化。
Inspire International ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Inspire International ETF的最高价格是35.88。在27.19 - 35.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Inspire International ETF的绩效。
Inspire International ETF股票的最低价格是多少？
Inspire International ETF（WWJD）的最低价格为27.19。将其与当前的35.31和27.19 - 35.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WWJD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WWJD股票是什么时候拆分的？
Inspire International ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.57和14.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.57
- 开盘价
- 35.69
- 卖价
- 35.31
- 买价
- 35.61
- 最低价
- 35.31
- 最高价
- 35.69
- 交易量
- 61
- 日变化
- -0.73%
- 月变化
- -0.25%
- 6个月变化
- 9.42%
- 年变化
- 14.46%
- 实际值
-
- 预测值
- 55.2
- 前值
- 55.1
- 实际值
-
- 预测值
- 49.8
- 前值
- 51.7
- 实际值
-
- 预测值
- 4.8%
- 前值
- 4.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 4.0%
- 前值
- 3.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 422
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 549
- 实际值
-
- 预测值
- $57.6 B
- 前值
- $-344.8 B
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值