WWJD: Inspire International ETF
Der Wechselkurs von WWJD hat sich für heute um -0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.31 bis zu einem Hoch von 35.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Inspire International ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WWJD News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von WWJD heute?
Die Aktie von Inspire International ETF (WWJD) notiert heute bei 35.31. Sie wird innerhalb einer Spanne von 35.31 - 35.69 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 35.57 und das Handelsvolumen erreichte 61. Das Live-Chart von WWJD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie WWJD Dividenden?
Inspire International ETF wird derzeit mit 35.31 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.46% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von WWJD zu verfolgen.
Wie kaufe ich WWJD-Aktien?
Sie können Aktien von Inspire International ETF (WWJD) zum aktuellen Kurs von 35.31 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 35.31 oder 35.61 platziert, während 61 und -1.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von WWJD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in WWJD-Aktien?
Bei einer Investition in Inspire International ETF müssen die jährliche Spanne 27.19 - 35.88 und der aktuelle Kurs 35.31 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.25% und 9.42%, bevor sie Orders zu 35.31 oder 35.61 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von WWJD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Inspire International ETF?
Der höchste Kurs von Inspire International ETF (WWJD) im vergangenen Jahr lag bei 35.88. Innerhalb von 27.19 - 35.88 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 35.57 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Inspire International ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Inspire International ETF?
Der niedrigste Kurs von Inspire International ETF (WWJD) im Laufe des Jahres betrug 27.19. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 35.31 und der Spanne 27.19 - 35.88 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von WWJD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von WWJD statt?
Inspire International ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 35.57 und 14.46% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.57
- Eröffnung
- 35.69
- Bid
- 35.31
- Ask
- 35.61
- Tief
- 35.31
- Hoch
- 35.69
- Volumen
- 61
- Tagesänderung
- -0.73%
- Monatsänderung
- -0.25%
- 6-Monatsänderung
- 9.42%
- Jahresänderung
- 14.46%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 4.734%
- Erw
- Vorh
- 4.651%