WWJD: Inspire International ETF
Курс WWJD за сегодня изменился на -0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.31, а максимальная — 35.69.
Следите за динамикой Inspire International ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WWJD сегодня?
Inspire International ETF (WWJD) сегодня оценивается на уровне 35.31. Инструмент торгуется в пределах 35.31 - 35.69, вчерашнее закрытие составило 35.57, а торговый объем достиг 61. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WWJD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Inspire International ETF?
Inspire International ETF в настоящее время оценивается в 35.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.46% и USD. Отслеживайте движения WWJD на графике в реальном времени.
Как купить акции WWJD?
Вы можете купить акции Inspire International ETF (WWJD) по текущей цене 35.31. Ордера обычно размещаются около 35.31 или 35.61, тогда как 61 и -1.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WWJD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WWJD?
Инвестирование в Inspire International ETF предполагает учет годового диапазона 27.19 - 35.88 и текущей цены 35.31. Многие сравнивают -0.25% и 9.42% перед размещением ордеров на 35.31 или 35.61. Изучайте ежедневные изменения цены WWJD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Inspire International ETF?
Самая высокая цена Inspire International ETF (WWJD) за последний год составила 35.88. Акции заметно колебались в пределах 27.19 - 35.88, сравнение с 35.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Inspire International ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Inspire International ETF?
Самая низкая цена Inspire International ETF (WWJD) за год составила 27.19. Сравнение с текущими 35.31 и 27.19 - 35.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WWJD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WWJD?
В прошлом Inspire International ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.57 и 14.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 35.57
- Open
- 35.69
- Bid
- 35.31
- Ask
- 35.61
- Low
- 35.31
- High
- 35.69
- Объем
- 61
- Дневное изменение
- -0.73%
- Месячное изменение
- -0.25%
- 6-месячное изменение
- 9.42%
- Годовое изменение
- 14.46%
- Акт.
-
- Прог.
- 55.2
- Пред.
- 55.1
- Акт.
-
- Прог.
- 49.8
- Пред.
- 51.7
- Акт.
-
- Прог.
- 4.8%
- Пред.
- 4.7%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.0%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 422
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- $57.6 млрд
- Пред.
- $-344.8 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.