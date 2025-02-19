КотировкиРазделы
WWJD: Inspire International ETF

35.31 USD 0.26 (0.73%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WWJD за сегодня изменился на -0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.31, а максимальная — 35.69.

Следите за динамикой Inspire International ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WWJD сегодня?

Inspire International ETF (WWJD) сегодня оценивается на уровне 35.31. Инструмент торгуется в пределах 35.31 - 35.69, вчерашнее закрытие составило 35.57, а торговый объем достиг 61. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WWJD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Inspire International ETF?

Inspire International ETF в настоящее время оценивается в 35.31. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.46% и USD. Отслеживайте движения WWJD на графике в реальном времени.

Как купить акции WWJD?

Вы можете купить акции Inspire International ETF (WWJD) по текущей цене 35.31. Ордера обычно размещаются около 35.31 или 35.61, тогда как 61 и -1.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WWJD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WWJD?

Инвестирование в Inspire International ETF предполагает учет годового диапазона 27.19 - 35.88 и текущей цены 35.31. Многие сравнивают -0.25% и 9.42% перед размещением ордеров на 35.31 или 35.61. Изучайте ежедневные изменения цены WWJD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Inspire International ETF?

Самая высокая цена Inspire International ETF (WWJD) за последний год составила 35.88. Акции заметно колебались в пределах 27.19 - 35.88, сравнение с 35.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Inspire International ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Inspire International ETF?

Самая низкая цена Inspire International ETF (WWJD) за год составила 27.19. Сравнение с текущими 35.31 и 27.19 - 35.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WWJD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WWJD?

В прошлом Inspire International ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 35.57 и 14.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.31 35.69
Годовой диапазон
27.19 35.88
Предыдущее закрытие
35.57
Open
35.69
Bid
35.31
Ask
35.61
Low
35.31
High
35.69
Объем
61
Дневное изменение
-0.73%
Месячное изменение
-0.25%
6-месячное изменение
9.42%
Годовое изменение
14.46%
10 октября, пятница
14:00
USD
Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
55.2
Пред.
55.1
14:00
USD
Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
49.8
Пред.
51.7
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
4.8%
Пред.
4.7%
14:00
USD
Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета
Акт.
Прог.
4.0%
Пред.
3.7%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
422
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
549
18:00
USD
Баланс федерального бюджета
Акт.
Прог.
$​57.6 млрд
Пред.
$​-344.8 млрд
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.