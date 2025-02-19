CotizacionesSecciones
WWJD: Inspire International ETF

35.31 USD 0.26 (0.73%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de WWJD de hoy ha cambiado un -0.73%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 35.31, mientras que el máximo ha alcanzado 35.69.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Inspire International ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

WWJD News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de WWJD hoy?

Inspire International ETF (WWJD) se evalúa hoy en 35.31. El instrumento se negocia dentro de 35.31 - 35.69; el cierre de ayer ha sido 35.57 y el volumen comercial ha alcanzado 61. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios WWJD en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Inspire International ETF?

Inspire International ETF se evalúa actualmente en 35.31. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 14.46% y USD. Monitoree los movimientos de WWJD en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de WWJD?

Puede comprar acciones de Inspire International ETF (WWJD) al precio actual de 35.31. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 35.31 o 35.61, mientras que 61 y -1.06% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de WWJD en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de WWJD?

Invertir en Inspire International ETF implica tener en cuenta el rango anual 27.19 - 35.88 y el precio actual 35.31. Muchos comparan -0.25% y 9.42% antes de colocar órdenes en 35.31 o 35.61. Estudie los cambios diarios de precios de WWJD en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Inspire International ETF?

El precio más alto de Inspire International ETF (WWJD) en el último año ha sido 35.88. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 27.19 - 35.88, una comparación con 35.57 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Inspire International ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Inspire International ETF?

El precio más bajo de Inspire International ETF (WWJD) para el año ha sido 27.19. La comparación con los actuales 35.31 y 27.19 - 35.88 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de WWJD en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de WWJD?

En el pasado, Inspire International ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 35.57 y 14.46% después de las acciones corporativas.

Rango diario
35.31 35.69
Rango anual
27.19 35.88
Cierres anteriores
35.57
Open
35.69
Bid
35.31
Ask
35.61
Low
35.31
High
35.69
Volumen
61
Cambio diario
-0.73%
Cambio mensual
-0.25%
Cambio a 6 meses
9.42%
Cambio anual
14.46%
