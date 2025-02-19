- Aperçu
WWJD: Inspire International ETF
Le taux de change de WWJD a changé de -0.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.37 et à un maximum de 35.69.
Suivez la dynamique Inspire International ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
WWJD Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action WWJD aujourd'hui ?
L'action Inspire International ETF est cotée à 35.37 aujourd'hui. Elle se négocie dans 35.37 - 35.69, a clôturé hier à 35.57 et son volume d'échange a atteint 37. Le graphique en temps réel du cours de WWJD présente ces mises à jour.
L'action Inspire International ETF verse-t-elle des dividendes ?
Inspire International ETF est actuellement valorisé à 35.37. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.65% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de WWJD.
Comment acheter des actions WWJD ?
Vous pouvez acheter des actions Inspire International ETF au cours actuel de 35.37. Les ordres sont généralement placés à proximité de 35.37 ou de 35.67, le 37 et le -0.90% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de WWJD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action WWJD ?
Investir dans Inspire International ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.19 - 35.88 et le prix actuel 35.37. Beaucoup comparent -0.08% et 9.61% avant de passer des ordres à 35.37 ou 35.67. Consultez le graphique du cours de WWJD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Inspire International ETF ?
Le cours le plus élevé de Inspire International ETF l'année dernière était 35.88. Au cours de 27.19 - 35.88, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 35.57 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Inspire International ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Inspire International ETF ?
Le cours le plus bas de Inspire International ETF (WWJD) sur l'année a été 27.19. Sa comparaison avec 35.37 et 27.19 - 35.88 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de WWJD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action WWJD a-t-elle été divisée ?
Inspire International ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 35.57 et 14.65% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 35.57
- Ouverture
- 35.69
- Bid
- 35.37
- Ask
- 35.67
- Plus Bas
- 35.37
- Plus Haut
- 35.69
- Volume
- 37
- Changement quotidien
- -0.56%
- Changement Mensuel
- -0.08%
- Changement à 6 Mois
- 9.61%
- Changement Annuel
- 14.65%
