QuotazioniSezioni
Valute / WWJD
Tornare a Azioni

WWJD: Inspire International ETF

35.37 USD 0.20 (0.56%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WWJD ha avuto una variazione del -0.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.37 e ad un massimo di 35.69.

Segui le dinamiche di Inspire International ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WWJD News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni WWJD oggi?

Oggi le azioni Inspire International ETF sono prezzate a 35.37. Viene scambiato all'interno di 35.37 - 35.69, la chiusura di ieri è stata 35.57 e il volume degli scambi ha raggiunto 37. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WWJD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Inspire International ETF pagano dividendi?

Inspire International ETF è attualmente valutato a 35.37. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.65% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WWJD.

Come acquistare azioni WWJD?

Puoi acquistare azioni Inspire International ETF al prezzo attuale di 35.37. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 35.37 o 35.67, mentre 37 e -0.90% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WWJD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni WWJD?

Investire in Inspire International ETF implica considerare l'intervallo annuale 27.19 - 35.88 e il prezzo attuale 35.37. Molti confrontano -0.08% e 9.61% prima di effettuare ordini su 35.37 o 35.67. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WWJD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Inspire International ETF?

Il prezzo massimo di Inspire International ETF nell'ultimo anno è stato 35.88. All'interno di 27.19 - 35.88, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.57 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Inspire International ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Inspire International ETF?

Il prezzo più basso di Inspire International ETF (WWJD) nel corso dell'anno è stato 27.19. Confrontandolo con gli attuali 35.37 e 27.19 - 35.88 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WWJD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WWJD?

Inspire International ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.57 e 14.65%.

Intervallo Giornaliero
35.37 35.69
Intervallo Annuale
27.19 35.88
Chiusura Precedente
35.57
Apertura
35.69
Bid
35.37
Ask
35.67
Minimo
35.37
Massimo
35.69
Volume
37
Variazione giornaliera
-0.56%
Variazione Mensile
-0.08%
Variazione Semestrale
9.61%
Variazione Annuale
14.65%
09 ottobre, giovedì
12:30
USD
Discorso del Presidente della Fed Powell
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:35
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
12:45
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
16:00
USD
Rapporto WASDE
Agire
Fcst
Prev
16:45
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta di Obbligazioni a 30 anni
Agire
4.734%
Fcst
Prev
4.651%
19:45
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev