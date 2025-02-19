- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
WWJD: Inspire International ETF
Il tasso di cambio WWJD ha avuto una variazione del -0.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.37 e ad un massimo di 35.69.
Segui le dinamiche di Inspire International ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WWJD News
- Is Inspire International ETF (WWJD) a Strong ETF Right Now?
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- Is Inspire International ETF (WWJD) a Strong ETF Right Now?
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Inspire 500 ETF (PTL) Surpasses $300 Million in Assets Under Management
- Navigating The New Tariff Landscape
- From Epicenter To Aftermath: Preparing For The Economic Impact Of Trump's Tariffs
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni WWJD oggi?
Oggi le azioni Inspire International ETF sono prezzate a 35.37. Viene scambiato all'interno di 35.37 - 35.69, la chiusura di ieri è stata 35.57 e il volume degli scambi ha raggiunto 37. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WWJD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Inspire International ETF pagano dividendi?
Inspire International ETF è attualmente valutato a 35.37. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.65% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WWJD.
Come acquistare azioni WWJD?
Puoi acquistare azioni Inspire International ETF al prezzo attuale di 35.37. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 35.37 o 35.67, mentre 37 e -0.90% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WWJD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni WWJD?
Investire in Inspire International ETF implica considerare l'intervallo annuale 27.19 - 35.88 e il prezzo attuale 35.37. Molti confrontano -0.08% e 9.61% prima di effettuare ordini su 35.37 o 35.67. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WWJD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Inspire International ETF?
Il prezzo massimo di Inspire International ETF nell'ultimo anno è stato 35.88. All'interno di 27.19 - 35.88, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 35.57 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Inspire International ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Inspire International ETF?
Il prezzo più basso di Inspire International ETF (WWJD) nel corso dell'anno è stato 27.19. Confrontandolo con gli attuali 35.37 e 27.19 - 35.88 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WWJD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WWJD?
Inspire International ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 35.57 e 14.65%.
- Chiusura Precedente
- 35.57
- Apertura
- 35.69
- Bid
- 35.37
- Ask
- 35.67
- Minimo
- 35.37
- Massimo
- 35.69
- Volume
- 37
- Variazione giornaliera
- -0.56%
- Variazione Mensile
- -0.08%
- Variazione Semestrale
- 9.61%
- Variazione Annuale
- 14.65%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 4.734%
- Fcst
- Prev
- 4.651%