- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
WWJD: Inspire International ETF
WWJDの今日の為替レートは、-0.73%変化しました。日中、通貨は1あたり35.31の安値と35.69の高値で取引されました。
Inspire International ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WWJD News
- Is Inspire International ETF (WWJD) a Strong ETF Right Now?
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- Is Inspire International ETF (WWJD) a Strong ETF Right Now?
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- Inspire 500 ETF (PTL) Surpasses $300 Million in Assets Under Management
- Navigating The New Tariff Landscape
- From Epicenter To Aftermath: Preparing For The Economic Impact Of Trump's Tariffs
- The Storm Before The Calm
- How Investors Should Approach Sweeping U.S. Tariffs, Global Fallout
- Stocks Are Falling, Gold Is Surging… What Should You Do?
- Asset Allocation: What To Consider In Volatile Markets
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- 3 Things - State Of The Markets
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
よくあるご質問
WWJD株の現在の価格は？
Inspire International ETFの株価は本日35.31です。35.31 - 35.69内で取引され、前日の終値は35.57、取引量は61に達しました。WWJDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Inspire International ETFの株は配当を出しますか？
Inspire International ETFの現在の価格は35.31です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.46%やUSDにも注目します。WWJDの動きはライブチャートで確認できます。
WWJD株を買う方法は？
Inspire International ETFの株は現在35.31で購入可能です。注文は通常35.31または35.61付近で行われ、61や-1.06%が市場の動きを示します。WWJDの最新情報はライブチャートで確認できます。
WWJD株に投資する方法は？
Inspire International ETFへの投資では、年間の値幅27.19 - 35.88と現在の35.31を考慮します。注文は多くの場合35.31や35.61で行われる前に、-0.25%や9.42%と比較されます。WWJDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Inspire International ETFの株の最高値は？
Inspire International ETFの過去1年の最高値は35.88でした。27.19 - 35.88内で株価は大きく変動し、35.57と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Inspire International ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Inspire International ETFの株の最低値は？
Inspire International ETF(WWJD)の年間最安値は27.19でした。現在の35.31や27.19 - 35.88と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WWJDの動きはライブチャートで確認できます。
WWJDの株式分割はいつ行われましたか？
Inspire International ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.57、14.46%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 35.57
- 始値
- 35.69
- 買値
- 35.31
- 買値
- 35.61
- 安値
- 35.31
- 高値
- 35.69
- 出来高
- 61
- 1日の変化
- -0.73%
- 1ヶ月の変化
- -0.25%
- 6ヶ月の変化
- 9.42%
- 1年の変化
- 14.46%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.734%
- 期待
- 前
- 4.651%