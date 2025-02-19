クォートセクション
通貨 / WWJD
WWJD: Inspire International ETF

35.31 USD 0.26 (0.73%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WWJDの今日の為替レートは、-0.73%変化しました。日中、通貨は1あたり35.31の安値と35.69の高値で取引されました。

Inspire International ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

WWJD株の現在の価格は？

Inspire International ETFの株価は本日35.31です。35.31 - 35.69内で取引され、前日の終値は35.57、取引量は61に達しました。WWJDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Inspire International ETFの株は配当を出しますか？

Inspire International ETFの現在の価格は35.31です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.46%やUSDにも注目します。WWJDの動きはライブチャートで確認できます。

WWJD株を買う方法は？

Inspire International ETFの株は現在35.31で購入可能です。注文は通常35.31または35.61付近で行われ、61や-1.06%が市場の動きを示します。WWJDの最新情報はライブチャートで確認できます。

WWJD株に投資する方法は？

Inspire International ETFへの投資では、年間の値幅27.19 - 35.88と現在の35.31を考慮します。注文は多くの場合35.31や35.61で行われる前に、-0.25%や9.42%と比較されます。WWJDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Inspire International ETFの株の最高値は？

Inspire International ETFの過去1年の最高値は35.88でした。27.19 - 35.88内で株価は大きく変動し、35.57と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Inspire International ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Inspire International ETFの株の最低値は？

Inspire International ETF(WWJD)の年間最安値は27.19でした。現在の35.31や27.19 - 35.88と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WWJDの動きはライブチャートで確認できます。

WWJDの株式分割はいつ行われましたか？

Inspire International ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.57、14.46%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
35.31 35.69
1年のレンジ
27.19 35.88
以前の終値
35.57
始値
35.69
買値
35.31
買値
35.61
安値
35.31
高値
35.69
出来高
61
1日の変化
-0.73%
1ヶ月の変化
-0.25%
6ヶ月の変化
9.42%
1年の変化
14.46%
