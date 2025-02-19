CotaçõesSeções
WWJD: Inspire International ETF

35.31 USD 0.26 (0.73%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do WWJD para hoje mudou para -0.73%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.31 e o mais alto foi 35.69.

Veja a dinâmica do par de moedas Inspire International ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WWJD Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de WWJD hoje?

Hoje Inspire International ETF (WWJD) está avaliado em 35.31. O instrumento é negociado dentro de 35.31 - 35.69, o fechamento de ontem foi 35.57, e o volume de negociação atingiu 61. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WWJD em tempo real.

As ações de Inspire International ETF pagam dividendos?

Atualmente Inspire International ETF está avaliado em 35.31. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.46% e USD. Monitore os movimentos de WWJD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de WWJD?

Você pode comprar ações de Inspire International ETF (WWJD) pelo preço atual 35.31. Ordens geralmente são executadas perto de 35.31 ou 35.61, enquanto 61 e -1.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WWJD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de WWJD?

Investir em Inspire International ETF envolve considerar a faixa anual 27.19 - 35.88 e o preço atual 35.31. Muitos comparam -0.25% e 9.42% antes de enviar ordens em 35.31 ou 35.61. Estude as mudanças diárias de preço de WWJD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Inspire International ETF?

O maior preço de Inspire International ETF (WWJD) no último ano foi 35.88. As ações oscilaram bastante dentro de 27.19 - 35.88, e a comparação com 35.57 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Inspire International ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Inspire International ETF?

O menor preço de Inspire International ETF (WWJD) no ano foi 27.19. A comparação com o preço atual 35.31 e 27.19 - 35.88 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WWJD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de WWJD?

No passado Inspire International ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 35.57 e 14.46% após os eventos corporativos.

Faixa diária
35.31 35.69
Faixa anual
27.19 35.88
Fechamento anterior
35.57
Open
35.69
Bid
35.31
Ask
35.61
Low
35.31
High
35.69
Volume
61
Mudança diária
-0.73%
Mudança mensal
-0.25%
Mudança de 6 meses
9.42%
Mudança anual
14.46%
10 outubro, sexta-feira
14:00
USD
Índice de Percepção do Consumidor de Michigan
Atu.
Projeç.
55.2
Prév.
55.1
14:00
USD
Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan
Atu.
Projeç.
49.8
Prév.
51.7
14:00
USD
Expectativas de Inflação da Universidade de Michigan
Atu.
Projeç.
4.8%
Prév.
4.7%
14:00
USD
Expectativas de Inflação a 5 anos da Universidade de Michigan
Atu.
Projeç.
4.0%
Prév.
3.7%
17:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
422
17:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
Projeç.
Prév.
549
18:00
USD
Saldo Orçamental Federal
Atu.
Projeç.
$​57.6 bilh
Prév.
$​-344.8 bilh
19:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
19:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.