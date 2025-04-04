KotasyonBölümler
Dövizler / WUGI
WUGI: AXS Esoterica NextG Economy ETF

89.73 USD 0.16 (0.18%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WUGI fiyatı bugün -0.18% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 89.66 ve Yüksek fiyatı olarak 89.73 aralığında işlem gördü.

AXS Esoterica NextG Economy ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

WUGI haberleri

Sıkça sorulan sorular

WUGI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün AXS Esoterica NextG Economy ETF hisse senedi 89.73 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 89.66 - 89.73 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 89.89 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 5 değerine ulaştı. WUGI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

AXS Esoterica NextG Economy ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

AXS Esoterica NextG Economy ETF hisse senedi şu anda 89.73 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 23.66% ve USD değerlerini izler. WUGI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

WUGI hisse senedi nasıl alınır?

AXS Esoterica NextG Economy ETF hisselerini şu anki 89.73 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 89.73 ve Ask 90.03 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 5 ve günlük değişim oranı 0.06% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte WUGI fiyat hareketlerini takip edin.

WUGI hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

AXS Esoterica NextG Economy ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 57.65 - 92.31 ve mevcut fiyatı 89.73 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 89.73 veya Ask 90.03 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -1.05% ve 6 aylık değişim oranı 31.92% değerlerini karşılaştırır. WUGI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

AXS Esoterica NextG Economy ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

AXS Esoterica NextG Economy ETF hisse senedi yıllık olarak 92.31 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 57.65 - 92.31). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 89.89 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak AXS Esoterica NextG Economy ETF performansını takip edin.

AXS Esoterica NextG Economy ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 57.65 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 89.73 ve hareket ettiği yıllık aralık 57.65 - 92.31 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki WUGI fiyat hareketlerini izleyin.

WUGI hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

AXS Esoterica NextG Economy ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 89.89 ve yıllık değişim oranı 23.66% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
89.66 89.73
Yıllık aralık
57.65 92.31
Önceki kapanış
89.89
Açılış
89.68
Satış
89.73
Alış
90.03
Düşük
89.66
Yüksek
89.73
Hacim
5
Günlük değişim
-0.18%
Aylık değişim
-1.05%
6 aylık değişim
31.92%
Yıllık değişim
23.66%
