WUGI: AXS Esoterica NextG Economy ETF

89.73 USD 0.16 (0.18%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日WUGI汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点89.66和高点89.73进行交易。

关注AXS Esoterica NextG Economy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

WUGI股票今天的价格是多少？

AXS Esoterica NextG Economy ETF股票今天的定价为89.73。它在89.66 - 89.73范围内交易，昨天的收盘价为89.89，交易量达到5。WUGI的实时价格图表显示了这些更新。

AXS Esoterica NextG Economy ETF股票是否支付股息？

AXS Esoterica NextG Economy ETF目前的价值为89.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.66%和USD。实时查看图表以跟踪WUGI走势。

如何购买WUGI股票？

您可以以89.73的当前价格购买AXS Esoterica NextG Economy ETF股票。订单通常设置在89.73或90.03附近，而5和0.06%显示市场活动。立即关注WUGI的实时图表更新。

如何投资WUGI股票？

投资AXS Esoterica NextG Economy ETF需要考虑年度范围57.65 - 92.31和当前价格89.73。许多人在以89.73或90.03下订单之前，会比较-1.05%和。实时查看WUGI价格图表，了解每日变化。

AXS Esoterica NextG Economy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AXS Esoterica NextG Economy ETF的最高价格是92.31。在57.65 - 92.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AXS Esoterica NextG Economy ETF的绩效。

AXS Esoterica NextG Economy ETF股票的最低价格是多少？

AXS Esoterica NextG Economy ETF（WUGI）的最低价格为57.65。将其与当前的89.73和57.65 - 92.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WUGI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

WUGI股票是什么时候拆分的？

AXS Esoterica NextG Economy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、89.89和23.66%中可见。

日范围
89.66 89.73
年范围
57.65 92.31
前一天收盘价
89.89
开盘价
89.68
卖价
89.73
买价
90.03
最低价
89.66
最高价
89.73
交易量
5
日变化
-0.18%
月变化
-1.05%
6个月变化
31.92%
年变化
23.66%
17 十月, 星期五
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
12:30
USD
新屋开工
实际值
预测值
1.333 M
前值
1.307 M
12:30
USD
营建许可
实际值
预测值
1.333 M
前值
1.312 M
12:30
USD
新屋开工率月率 m/m
实际值
预测值
7.9%
前值
-8.5%
12:30
USD
进口物价指数月率 m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
出口物价指数月率 m/m
实际值
预测值
前值
13:15
USD
美联储工业生产指数月率 m/m
实际值
预测值
-0.1%
前值
0.1%
13:15
USD
美联储工业生产年率y/y
实际值
预测值
1.2%
前值
0.9%
17:00
USD
贝克休斯美国石油钻井平台
实际值
预测值
前值
418
17:00
USD
贝克休斯美国钻机总数
实际值
预测值
前值
547
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓
实际值
预测值
前值
19:30
USD
美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓
实际值
预测值
前值
20:00
USD
TIC 长期资本净流入
实际值
预测值
$​108.6 B
前值
$​49.2 B