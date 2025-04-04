WUGI: AXS Esoterica NextG Economy ETF
今日WUGI汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点89.66和高点89.73进行交易。
关注AXS Esoterica NextG Economy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WUGI新闻
常见问题解答
WUGI股票今天的价格是多少？
AXS Esoterica NextG Economy ETF股票今天的定价为89.73。它在89.66 - 89.73范围内交易，昨天的收盘价为89.89，交易量达到5。WUGI的实时价格图表显示了这些更新。
AXS Esoterica NextG Economy ETF股票是否支付股息？
AXS Esoterica NextG Economy ETF目前的价值为89.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.66%和USD。实时查看图表以跟踪WUGI走势。
如何购买WUGI股票？
您可以以89.73的当前价格购买AXS Esoterica NextG Economy ETF股票。订单通常设置在89.73或90.03附近，而5和0.06%显示市场活动。立即关注WUGI的实时图表更新。
如何投资WUGI股票？
投资AXS Esoterica NextG Economy ETF需要考虑年度范围57.65 - 92.31和当前价格89.73。许多人在以89.73或90.03下订单之前，会比较-1.05%和。实时查看WUGI价格图表，了解每日变化。
AXS Esoterica NextG Economy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AXS Esoterica NextG Economy ETF的最高价格是92.31。在57.65 - 92.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AXS Esoterica NextG Economy ETF的绩效。
AXS Esoterica NextG Economy ETF股票的最低价格是多少？
AXS Esoterica NextG Economy ETF（WUGI）的最低价格为57.65。将其与当前的89.73和57.65 - 92.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WUGI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WUGI股票是什么时候拆分的？
AXS Esoterica NextG Economy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、89.89和23.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 89.89
- 开盘价
- 89.68
- 卖价
- 89.73
- 买价
- 90.03
- 最低价
- 89.66
- 最高价
- 89.73
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.18%
- 月变化
- -1.05%
- 6个月变化
- 31.92%
- 年变化
- 23.66%
