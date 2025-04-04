CotaçõesSeções
WUGI: AXS Esoterica NextG Economy ETF

89.73 USD 0.16 (0.18%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do WUGI para hoje mudou para -0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 89.66 e o mais alto foi 89.73.

Veja a dinâmica do par de moedas AXS Esoterica NextG Economy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de WUGI hoje?

Hoje AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) está avaliado em 89.73. O instrumento é negociado dentro de 89.66 - 89.73, o fechamento de ontem foi 89.89, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WUGI em tempo real.

As ações de AXS Esoterica NextG Economy ETF pagam dividendos?

Atualmente AXS Esoterica NextG Economy ETF está avaliado em 89.73. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 23.66% e USD. Monitore os movimentos de WUGI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de WUGI?

Você pode comprar ações de AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) pelo preço atual 89.73. Ordens geralmente são executadas perto de 89.73 ou 90.03, enquanto 5 e 0.06% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WUGI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de WUGI?

Investir em AXS Esoterica NextG Economy ETF envolve considerar a faixa anual 57.65 - 92.31 e o preço atual 89.73. Muitos comparam -1.05% e 31.92% antes de enviar ordens em 89.73 ou 90.03. Estude as mudanças diárias de preço de WUGI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações AXS Esoterica NextG Economy ETF?

O maior preço de AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) no último ano foi 92.31. As ações oscilaram bastante dentro de 57.65 - 92.31, e a comparação com 89.89 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AXS Esoterica NextG Economy ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações AXS Esoterica NextG Economy ETF?

O menor preço de AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) no ano foi 57.65. A comparação com o preço atual 89.73 e 57.65 - 92.31 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WUGI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de WUGI?

No passado AXS Esoterica NextG Economy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 89.89 e 23.66% após os eventos corporativos.

Faixa diária
89.66 89.73
Faixa anual
57.65 92.31
Fechamento anterior
89.89
Open
89.68
Bid
89.73
Ask
90.03
Low
89.66
High
89.73
Volume
5
Mudança diária
-0.18%
Mudança mensal
-1.05%
Mudança de 6 meses
31.92%
Mudança anual
23.66%
