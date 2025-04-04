クォートセクション
通貨 / WUGI
WUGI: AXS Esoterica NextG Economy ETF

89.73 USD 0.16 (0.18%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WUGIの今日の為替レートは、-0.18%変化しました。日中、通貨は1あたり89.66の安値と89.73の高値で取引されました。

AXS Esoterica NextG Economy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

WUGI株の現在の価格は？

AXS Esoterica NextG Economy ETFの株価は本日89.73です。89.66 - 89.73内で取引され、前日の終値は89.89、取引量は5に達しました。WUGIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

AXS Esoterica NextG Economy ETFの株は配当を出しますか？

AXS Esoterica NextG Economy ETFの現在の価格は89.73です。配当方針は会社によりますが、投資家は23.66%やUSDにも注目します。WUGIの動きはライブチャートで確認できます。

WUGI株を買う方法は？

AXS Esoterica NextG Economy ETFの株は現在89.73で購入可能です。注文は通常89.73または90.03付近で行われ、5や0.06%が市場の動きを示します。WUGIの最新情報はライブチャートで確認できます。

WUGI株に投資する方法は？

AXS Esoterica NextG Economy ETFへの投資では、年間の値幅57.65 - 92.31と現在の89.73を考慮します。注文は多くの場合89.73や90.03で行われる前に、-1.05%や31.92%と比較されます。WUGIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

AXS Esoterica NextG Economy ETFの株の最高値は？

AXS Esoterica NextG Economy ETFの過去1年の最高値は92.31でした。57.65 - 92.31内で株価は大きく変動し、89.89と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AXS Esoterica NextG Economy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

AXS Esoterica NextG Economy ETFの株の最低値は？

AXS Esoterica NextG Economy ETF(WUGI)の年間最安値は57.65でした。現在の89.73や57.65 - 92.31と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WUGIの動きはライブチャートで確認できます。

WUGIの株式分割はいつ行われましたか？

AXS Esoterica NextG Economy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、89.89、23.66%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
89.66 89.73
1年のレンジ
57.65 92.31
以前の終値
89.89
始値
89.68
買値
89.73
買値
90.03
安値
89.66
高値
89.73
出来高
5
1日の変化
-0.18%
1ヶ月の変化
-1.05%
6ヶ月の変化
31.92%
1年の変化
23.66%
