WUGI: AXS Esoterica NextG Economy ETF
WUGIの今日の為替レートは、-0.18%変化しました。日中、通貨は1あたり89.66の安値と89.73の高値で取引されました。
AXS Esoterica NextG Economy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WUGI News
よくあるご質問
WUGI株の現在の価格は？
AXS Esoterica NextG Economy ETFの株価は本日89.73です。89.66 - 89.73内で取引され、前日の終値は89.89、取引量は5に達しました。WUGIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
AXS Esoterica NextG Economy ETFの株は配当を出しますか？
AXS Esoterica NextG Economy ETFの現在の価格は89.73です。配当方針は会社によりますが、投資家は23.66%やUSDにも注目します。WUGIの動きはライブチャートで確認できます。
WUGI株を買う方法は？
AXS Esoterica NextG Economy ETFの株は現在89.73で購入可能です。注文は通常89.73または90.03付近で行われ、5や0.06%が市場の動きを示します。WUGIの最新情報はライブチャートで確認できます。
WUGI株に投資する方法は？
AXS Esoterica NextG Economy ETFへの投資では、年間の値幅57.65 - 92.31と現在の89.73を考慮します。注文は多くの場合89.73や90.03で行われる前に、-1.05%や31.92%と比較されます。WUGIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
AXS Esoterica NextG Economy ETFの株の最高値は？
AXS Esoterica NextG Economy ETFの過去1年の最高値は92.31でした。57.65 - 92.31内で株価は大きく変動し、89.89と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AXS Esoterica NextG Economy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
AXS Esoterica NextG Economy ETFの株の最低値は？
AXS Esoterica NextG Economy ETF(WUGI)の年間最安値は57.65でした。現在の89.73や57.65 - 92.31と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WUGIの動きはライブチャートで確認できます。
WUGIの株式分割はいつ行われましたか？
AXS Esoterica NextG Economy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、89.89、23.66%に企業行動後の影響として反映されます。
