WUGI: AXS Esoterica NextG Economy ETF
Il tasso di cambio WUGI ha avuto una variazione del -0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 89.66 e ad un massimo di 89.73.
Segui le dinamiche di AXS Esoterica NextG Economy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
WUGI News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni WUGI oggi?
Oggi le azioni AXS Esoterica NextG Economy ETF sono prezzate a 89.73. Viene scambiato all'interno di 89.66 - 89.73, la chiusura di ieri è stata 89.89 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WUGI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni AXS Esoterica NextG Economy ETF pagano dividendi?
AXS Esoterica NextG Economy ETF è attualmente valutato a 89.73. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 23.66% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WUGI.
Come acquistare azioni WUGI?
Puoi acquistare azioni AXS Esoterica NextG Economy ETF al prezzo attuale di 89.73. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 89.73 o 90.03, mentre 5 e 0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WUGI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni WUGI?
Investire in AXS Esoterica NextG Economy ETF implica considerare l'intervallo annuale 57.65 - 92.31 e il prezzo attuale 89.73. Molti confrontano -1.05% e 31.92% prima di effettuare ordini su 89.73 o 90.03. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WUGI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni AXS Esoterica NextG Economy ETF?
Il prezzo massimo di AXS Esoterica NextG Economy ETF nell'ultimo anno è stato 92.31. All'interno di 57.65 - 92.31, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 89.89 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AXS Esoterica NextG Economy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AXS Esoterica NextG Economy ETF?
Il prezzo più basso di AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) nel corso dell'anno è stato 57.65. Confrontandolo con gli attuali 89.73 e 57.65 - 92.31 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WUGI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WUGI?
AXS Esoterica NextG Economy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 89.89 e 23.66%.
- Chiusura Precedente
- 89.89
- Apertura
- 89.68
- Bid
- 89.73
- Ask
- 90.03
- Minimo
- 89.66
- Massimo
- 89.73
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- -0.18%
- Variazione Mensile
- -1.05%
- Variazione Semestrale
- 31.92%
- Variazione Annuale
- 23.66%
