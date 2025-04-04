QuotazioniSezioni
Valute / WUGI
WUGI: AXS Esoterica NextG Economy ETF

89.73 USD 0.16 (0.18%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WUGI ha avuto una variazione del -0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 89.66 e ad un massimo di 89.73.

Segui le dinamiche di AXS Esoterica NextG Economy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WUGI News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni WUGI oggi?

Oggi le azioni AXS Esoterica NextG Economy ETF sono prezzate a 89.73. Viene scambiato all'interno di 89.66 - 89.73, la chiusura di ieri è stata 89.89 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WUGI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni AXS Esoterica NextG Economy ETF pagano dividendi?

AXS Esoterica NextG Economy ETF è attualmente valutato a 89.73. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 23.66% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WUGI.

Come acquistare azioni WUGI?

Puoi acquistare azioni AXS Esoterica NextG Economy ETF al prezzo attuale di 89.73. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 89.73 o 90.03, mentre 5 e 0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WUGI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni WUGI?

Investire in AXS Esoterica NextG Economy ETF implica considerare l'intervallo annuale 57.65 - 92.31 e il prezzo attuale 89.73. Molti confrontano -1.05% e 31.92% prima di effettuare ordini su 89.73 o 90.03. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WUGI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni AXS Esoterica NextG Economy ETF?

Il prezzo massimo di AXS Esoterica NextG Economy ETF nell'ultimo anno è stato 92.31. All'interno di 57.65 - 92.31, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 89.89 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AXS Esoterica NextG Economy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AXS Esoterica NextG Economy ETF?

Il prezzo più basso di AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) nel corso dell'anno è stato 57.65. Confrontandolo con gli attuali 89.73 e 57.65 - 92.31 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WUGI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WUGI?

AXS Esoterica NextG Economy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 89.89 e 23.66%.

Intervallo Giornaliero
89.66 89.73
Intervallo Annuale
57.65 92.31
Chiusura Precedente
89.89
Apertura
89.68
Bid
89.73
Ask
90.03
Minimo
89.66
Massimo
89.73
Volume
5
Variazione giornaliera
-0.18%
Variazione Mensile
-1.05%
Variazione Semestrale
31.92%
Variazione Annuale
23.66%
17 ottobre, venerdì
00:00
ALL
Meeting FMI
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Inizio degli Alloggi
Agire
Fcst
1.333 M
Prev
1.307 M
12:30
USD
Permessi Edilizi
Agire
Fcst
1.333 M
Prev
1.312 M
12:30
USD
Inizio degli Alloggi m/m
Agire
Fcst
7.9%
Prev
-8.5%
12:30
USD
Indice dei Prezzi di Importazione m/m
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice dei Prezzi di Esportazione m/m
Agire
Fcst
Prev
13:15
USD
Indice di Produzione Industriale Fed m/m
Agire
Fcst
-0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Indice di Produzione Industriale
Agire
Fcst
1.2%
Prev
0.9%
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
418
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
548
Fcst
Prev
547
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:00
USD
Transazioni Nette a Lungo Termine TIC
Agire
Fcst
$​108.6 B
Prev
$​49.2 B