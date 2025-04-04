- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WUGI: AXS Esoterica NextG Economy ETF
Курс WUGI за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 89.66, а максимальная — 89.73.
Следите за динамикой AXS Esoterica NextG Economy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WUGI
- Taiwan Semiconductor-Heavy ETFs in Focus on Upbeat Earnings
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- The USA Could Easily Spend Billions On AI
- September ETF Flows: Markets At The Monetary Policy Inflection Point
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Stay Long Tech And Growth
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Recent Academic Research Shows Which Q2 Earnings Reports Could Have Biggest Market Impacts
- Brad Simpson On How Investors Can Traverse Market Uncertainty
- Overall U.S. Tariff Level Still High Despite Exemptions
- Dialing Down Reciprocal Duties On Phones, Computers, Later Increases A Risk
- Trade War, Or Will Cooler Heads Prevail?
- Tariffs, Tension, And Turbulence: Global Markets React To Trump’s Trade Shock
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WUGI сегодня?
AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) сегодня оценивается на уровне 89.73. Инструмент торгуется в пределах 89.66 - 89.73, вчерашнее закрытие составило 89.89, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WUGI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AXS Esoterica NextG Economy ETF?
AXS Esoterica NextG Economy ETF в настоящее время оценивается в 89.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.66% и USD. Отслеживайте движения WUGI на графике в реальном времени.
Как купить акции WUGI?
Вы можете купить акции AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) по текущей цене 89.73. Ордера обычно размещаются около 89.73 или 90.03, тогда как 5 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WUGI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WUGI?
Инвестирование в AXS Esoterica NextG Economy ETF предполагает учет годового диапазона 57.65 - 92.31 и текущей цены 89.73. Многие сравнивают -1.05% и 31.92% перед размещением ордеров на 89.73 или 90.03. Изучайте ежедневные изменения цены WUGI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AXS Esoterica NextG Economy ETF?
Самая высокая цена AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) за последний год составила 92.31. Акции заметно колебались в пределах 57.65 - 92.31, сравнение с 89.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AXS Esoterica NextG Economy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AXS Esoterica NextG Economy ETF?
Самая низкая цена AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) за год составила 57.65. Сравнение с текущими 89.73 и 57.65 - 92.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WUGI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WUGI?
В прошлом AXS Esoterica NextG Economy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 89.89 и 23.66% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 89.89
- Open
- 89.68
- Bid
- 89.73
- Ask
- 90.03
- Low
- 89.66
- High
- 89.73
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- -1.05%
- 6-месячное изменение
- 31.92%
- Годовое изменение
- 23.66%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.307 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 1.333 млн
- Пред.
- 1.312 млн
- Акт.
-
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -8.5%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.1%
- Пред.
- 0.1%
- Акт.
-
- Прог.
- 1.2%
- Пред.
- 0.9%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 418
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 547
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- $108.6 млрд
- Пред.
- $49.2 млрд