КотировкиРазделы
Валюты / WUGI
Назад в Рынок акций США

WUGI: AXS Esoterica NextG Economy ETF

89.73 USD 0.16 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WUGI за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 89.66, а максимальная — 89.73.

Следите за динамикой AXS Esoterica NextG Economy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости WUGI

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WUGI сегодня?

AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) сегодня оценивается на уровне 89.73. Инструмент торгуется в пределах 89.66 - 89.73, вчерашнее закрытие составило 89.89, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WUGI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AXS Esoterica NextG Economy ETF?

AXS Esoterica NextG Economy ETF в настоящее время оценивается в 89.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.66% и USD. Отслеживайте движения WUGI на графике в реальном времени.

Как купить акции WUGI?

Вы можете купить акции AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) по текущей цене 89.73. Ордера обычно размещаются около 89.73 или 90.03, тогда как 5 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WUGI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WUGI?

Инвестирование в AXS Esoterica NextG Economy ETF предполагает учет годового диапазона 57.65 - 92.31 и текущей цены 89.73. Многие сравнивают -1.05% и 31.92% перед размещением ордеров на 89.73 или 90.03. Изучайте ежедневные изменения цены WUGI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AXS Esoterica NextG Economy ETF?

Самая высокая цена AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) за последний год составила 92.31. Акции заметно колебались в пределах 57.65 - 92.31, сравнение с 89.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AXS Esoterica NextG Economy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AXS Esoterica NextG Economy ETF?

Самая низкая цена AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) за год составила 57.65. Сравнение с текущими 89.73 и 57.65 - 92.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WUGI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WUGI?

В прошлом AXS Esoterica NextG Economy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 89.89 и 23.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
89.66 89.73
Годовой диапазон
57.65 92.31
Предыдущее закрытие
89.89
Open
89.68
Bid
89.73
Ask
90.03
Low
89.66
High
89.73
Объем
5
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
-1.05%
6-месячное изменение
31.92%
Годовое изменение
23.66%
17 октября, пятница
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.333 млн
Пред.
1.307 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.333 млн
Пред.
1.312 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
7.9%
Пред.
-8.5%
12:30
USD
Индекс цен на импорт м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс цен на экспорт м/м
Акт.
Прог.
Пред.
13:15
USD
Промышленное производство от ФРС м/м
Акт.
Прог.
-0.1%
Пред.
0.1%
13:15
USD
Промышленное производство от ФРС, г/г
Акт.
Прог.
1.2%
Пред.
0.9%
17:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
418
17:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
Прог.
Пред.
547
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
19:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:00
USD
Покупки долгосрочных ценных бумаг TIC
Акт.
Прог.
$​108.6 млрд
Пред.
$​49.2 млрд