WUGI: AXS Esoterica NextG Economy ETF
El tipo de cambio de WUGI de hoy ha cambiado un -0.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 89.66, mientras que el máximo ha alcanzado 89.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AXS Esoterica NextG Economy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
WUGI News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de WUGI hoy?
AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) se evalúa hoy en 89.73. El instrumento se negocia dentro de 89.66 - 89.73; el cierre de ayer ha sido 89.89 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios WUGI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de AXS Esoterica NextG Economy ETF?
AXS Esoterica NextG Economy ETF se evalúa actualmente en 89.73. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 23.66% y USD. Monitoree los movimientos de WUGI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de WUGI?
Puede comprar acciones de AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) al precio actual de 89.73. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 89.73 o 90.03, mientras que 5 y 0.06% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de WUGI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de WUGI?
Invertir en AXS Esoterica NextG Economy ETF implica tener en cuenta el rango anual 57.65 - 92.31 y el precio actual 89.73. Muchos comparan -1.05% y 31.92% antes de colocar órdenes en 89.73 o 90.03. Estudie los cambios diarios de precios de WUGI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de AXS Esoterica NextG Economy ETF?
El precio más alto de AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) en el último año ha sido 92.31. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 57.65 - 92.31, una comparación con 89.89 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de AXS Esoterica NextG Economy ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de AXS Esoterica NextG Economy ETF?
El precio más bajo de AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) para el año ha sido 57.65. La comparación con los actuales 89.73 y 57.65 - 92.31 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de WUGI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de WUGI?
En el pasado, AXS Esoterica NextG Economy ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 89.89 y 23.66% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 89.89
- Open
- 89.68
- Bid
- 89.73
- Ask
- 90.03
- Low
- 89.66
- High
- 89.73
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- -0.18%
- Cambio mensual
- -1.05%
- Cambio a 6 meses
- 31.92%
- Cambio anual
- 23.66%