- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WUGI: AXS Esoterica NextG Economy ETF
Le taux de change de WUGI a changé de -0.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 89.66 et à un maximum de 89.73.
Suivez la dynamique AXS Esoterica NextG Economy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WUGI Nouvelles
- Taiwan Semiconductor-Heavy ETFs in Focus on Upbeat Earnings
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- The USA Could Easily Spend Billions On AI
- September ETF Flows: Markets At The Monetary Policy Inflection Point
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Stay Long Tech And Growth
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Weekly Commentary: Back For A Second Attempt
- Recent Academic Research Shows Which Q2 Earnings Reports Could Have Biggest Market Impacts
- Brad Simpson On How Investors Can Traverse Market Uncertainty
- Overall U.S. Tariff Level Still High Despite Exemptions
- Dialing Down Reciprocal Duties On Phones, Computers, Later Increases A Risk
- Trade War, Or Will Cooler Heads Prevail?
- Tariffs, Tension, And Turbulence: Global Markets React To Trump’s Trade Shock
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action WUGI aujourd'hui ?
L'action AXS Esoterica NextG Economy ETF est cotée à 89.73 aujourd'hui. Elle se négocie dans 89.66 - 89.73, a clôturé hier à 89.89 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de WUGI présente ces mises à jour.
L'action AXS Esoterica NextG Economy ETF verse-t-elle des dividendes ?
AXS Esoterica NextG Economy ETF est actuellement valorisé à 89.73. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 23.66% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de WUGI.
Comment acheter des actions WUGI ?
Vous pouvez acheter des actions AXS Esoterica NextG Economy ETF au cours actuel de 89.73. Les ordres sont généralement placés à proximité de 89.73 ou de 90.03, le 5 et le 0.06% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de WUGI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action WUGI ?
Investir dans AXS Esoterica NextG Economy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 57.65 - 92.31 et le prix actuel 89.73. Beaucoup comparent -1.05% et 31.92% avant de passer des ordres à 89.73 ou 90.03. Consultez le graphique du cours de WUGI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action AXS Esoterica NextG Economy ETF ?
Le cours le plus élevé de AXS Esoterica NextG Economy ETF l'année dernière était 92.31. Au cours de 57.65 - 92.31, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 89.89 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de AXS Esoterica NextG Economy ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action AXS Esoterica NextG Economy ETF ?
Le cours le plus bas de AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) sur l'année a été 57.65. Sa comparaison avec 89.73 et 57.65 - 92.31 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de WUGI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action WUGI a-t-elle été divisée ?
AXS Esoterica NextG Economy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 89.89 et 23.66% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 89.89
- Ouverture
- 89.68
- Bid
- 89.73
- Ask
- 90.03
- Plus Bas
- 89.66
- Plus Haut
- 89.73
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- -0.18%
- Changement Mensuel
- -1.05%
- Changement à 6 Mois
- 31.92%
- Changement Annuel
- 23.66%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.333 M
- Prev
- 1.307 M
- Act
-
- Fcst
- 1.333 M
- Prev
- 1.312 M
- Act
-
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -8.5%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- -0.1%
- Prev
- 0.1%
- Act
-
- Fcst
- 1.2%
- Prev
- 0.9%
- Act
- 418
- Fcst
- Prev
- 418
- Act
- 548
- Fcst
- Prev
- 547
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- $108.6 B
- Prev
- $49.2 B