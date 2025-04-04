CotationsSections
Devises / WUGI
Retour à Actions

WUGI: AXS Esoterica NextG Economy ETF

89.73 USD 0.16 (0.18%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WUGI a changé de -0.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 89.66 et à un maximum de 89.73.

Suivez la dynamique AXS Esoterica NextG Economy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WUGI Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action WUGI aujourd'hui ?

L'action AXS Esoterica NextG Economy ETF est cotée à 89.73 aujourd'hui. Elle se négocie dans 89.66 - 89.73, a clôturé hier à 89.89 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de WUGI présente ces mises à jour.

L'action AXS Esoterica NextG Economy ETF verse-t-elle des dividendes ?

AXS Esoterica NextG Economy ETF est actuellement valorisé à 89.73. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 23.66% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de WUGI.

Comment acheter des actions WUGI ?

Vous pouvez acheter des actions AXS Esoterica NextG Economy ETF au cours actuel de 89.73. Les ordres sont généralement placés à proximité de 89.73 ou de 90.03, le 5 et le 0.06% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de WUGI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action WUGI ?

Investir dans AXS Esoterica NextG Economy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 57.65 - 92.31 et le prix actuel 89.73. Beaucoup comparent -1.05% et 31.92% avant de passer des ordres à 89.73 ou 90.03. Consultez le graphique du cours de WUGI en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action AXS Esoterica NextG Economy ETF ?

Le cours le plus élevé de AXS Esoterica NextG Economy ETF l'année dernière était 92.31. Au cours de 57.65 - 92.31, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 89.89 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de AXS Esoterica NextG Economy ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action AXS Esoterica NextG Economy ETF ?

Le cours le plus bas de AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) sur l'année a été 57.65. Sa comparaison avec 89.73 et 57.65 - 92.31 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de WUGI sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action WUGI a-t-elle été divisée ?

AXS Esoterica NextG Economy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 89.89 et 23.66% après les opérations sur titres.

Range quotidien
89.66 89.73
Range Annuel
57.65 92.31
Clôture Précédente
89.89
Ouverture
89.68
Bid
89.73
Ask
90.03
Plus Bas
89.66
Plus Haut
89.73
Volume
5
Changement quotidien
-0.18%
Changement Mensuel
-1.05%
Changement à 6 Mois
31.92%
Changement Annuel
23.66%
17 octobre, vendredi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Mises en Chantier de Maisons
Act
Fcst
1.333 M
Prev
1.307 M
12:30
USD
Permis de Construction
Act
Fcst
1.333 M
Prev
1.312 M
12:30
USD
Mises en Chantier de Maisons m/m
Act
Fcst
7.9%
Prev
-8.5%
12:30
USD
Indice des Prix à l'Importation m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice des Prix à l'Exportation m/m
Act
Fcst
Prev
13:15
USD
Indice de la Production Industrielle
Act
Fcst
-0.1%
Prev
0.1%
13:15
USD
Indice de la Production Industrielle a/a
Act
Fcst
1.2%
Prev
0.9%
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
418
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
548
Fcst
Prev
547
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
20:00
USD
TIC Net Transactions à long terme
Act
Fcst
$​108.6 B
Prev
$​49.2 B