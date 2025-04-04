KurseKategorien
WUGI: AXS Esoterica NextG Economy ETF

89.73 USD 0.16 (0.18%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WUGI hat sich für heute um -0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 89.66 bis zu einem Hoch von 89.73 gehandelt.

Verfolgen Sie die AXS Esoterica NextG Economy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von WUGI heute?

Die Aktie von AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) notiert heute bei 89.73. Sie wird innerhalb einer Spanne von 89.66 - 89.73 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 89.89 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von WUGI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie WUGI Dividenden?

AXS Esoterica NextG Economy ETF wird derzeit mit 89.73 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 23.66% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von WUGI zu verfolgen.

Wie kaufe ich WUGI-Aktien?

Sie können Aktien von AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) zum aktuellen Kurs von 89.73 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 89.73 oder 90.03 platziert, während 5 und 0.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von WUGI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in WUGI-Aktien?

Bei einer Investition in AXS Esoterica NextG Economy ETF müssen die jährliche Spanne 57.65 - 92.31 und der aktuelle Kurs 89.73 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.05% und 31.92%, bevor sie Orders zu 89.73 oder 90.03 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von WUGI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AXS Esoterica NextG Economy ETF?

Der höchste Kurs von AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) im vergangenen Jahr lag bei 92.31. Innerhalb von 57.65 - 92.31 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 89.89 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AXS Esoterica NextG Economy ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AXS Esoterica NextG Economy ETF?

Der niedrigste Kurs von AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) im Laufe des Jahres betrug 57.65. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 89.73 und der Spanne 57.65 - 92.31 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von WUGI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von WUGI statt?

AXS Esoterica NextG Economy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 89.89 und 23.66% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
89.66 89.73
Jahresspanne
57.65 92.31
Vorheriger Schlusskurs
89.89
Eröffnung
89.68
Bid
89.73
Ask
90.03
Tief
89.66
Hoch
89.73
Volumen
5
Tagesänderung
-0.18%
Monatsänderung
-1.05%
6-Monatsänderung
31.92%
Jahresänderung
23.66%
17 Oktober, Freitag
00:00
ALL
IMF Tagung
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Baubeginne
Akt
Erw
1.333 M
Vorh
1.307 M
12:30
USD
Baugenehmigungen
Akt
Erw
1.333 M
Vorh
1.312 M
12:30
USD
Baubeginne m/m
Akt
Erw
7.9%
Vorh
-8.5%
12:30
USD
Import Preisindex m/m
Akt
Erw
Vorh
12:30
USD
Export Preisindex m/m
Akt
Erw
Vorh
13:15
USD
Fed, Industrieproduktion m/m
Akt
Erw
-0.1%
Vorh
0.1%
13:15
USD
Fed Industrieproduktion y/y
Akt
Erw
1.2%
Vorh
0.9%
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
418
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
547
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
20:00
USD
TIC Langfristige Nettotransaktionen
Akt
Erw
$​108.6 B
Vorh
$​49.2 B