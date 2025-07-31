FiyatlarBölümler
WTW: Willis Towers Watson Public Limited Company

336.71 USD 5.01 (1.51%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WTW fiyatı bugün 1.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 332.66 ve Yüksek fiyatı olarak 340.38 aralığında işlem gördü.

Willis Towers Watson Public Limited Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
332.66 340.38
Yıllık aralık
286.35 427.72
Önceki kapanış
331.70
Açılış
334.20
Satış
336.71
Alış
337.01
Düşük
332.66
Yüksek
340.38
Hacim
1.613 K
Günlük değişim
1.51%
Aylık değişim
3.21%
6 aylık değişim
-0.66%
Yıllık değişim
14.31%
