Dövizler / WTW
WTW: Willis Towers Watson Public Limited Company
336.71 USD 5.01 (1.51%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WTW fiyatı bugün 1.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 332.66 ve Yüksek fiyatı olarak 340.38 aralığında işlem gördü.
Willis Towers Watson Public Limited Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
WTW haberleri
Günlük aralık
332.66 340.38
Yıllık aralık
286.35 427.72
- Önceki kapanış
- 331.70
- Açılış
- 334.20
- Satış
- 336.71
- Alış
- 337.01
- Düşük
- 332.66
- Yüksek
- 340.38
- Hacim
- 1.613 K
- Günlük değişim
- 1.51%
- Aylık değişim
- 3.21%
- 6 aylık değişim
- -0.66%
- Yıllık değişim
- 14.31%
21 Eylül, Pazar