WTW: Willis Towers Watson Public Limited Company
336.71 USD 5.01 (1.51%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WTW a changé de 1.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 332.66 et à un maximum de 340.38.
Suivez la dynamique Willis Towers Watson Public Limited Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
332.66 340.38
Range Annuel
286.35 427.72
- Clôture Précédente
- 331.70
- Ouverture
- 334.20
- Bid
- 336.71
- Ask
- 337.01
- Plus Bas
- 332.66
- Plus Haut
- 340.38
- Volume
- 1.613 K
- Changement quotidien
- 1.51%
- Changement Mensuel
- 3.21%
- Changement à 6 Mois
- -0.66%
- Changement Annuel
- 14.31%
20 septembre, samedi