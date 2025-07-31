Валюты / WTW
WTW: Willis Towers Watson Public Limited Company
330.72 USD 2.98 (0.89%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WTW за сегодня изменился на -0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 328.03, а максимальная — 332.50.
Следите за динамикой Willis Towers Watson Public Limited Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WTW
Дневной диапазон
328.03 332.50
Годовой диапазон
286.35 427.72
- Предыдущее закрытие
- 333.70
- Open
- 330.14
- Bid
- 330.72
- Ask
- 331.02
- Low
- 328.03
- High
- 332.50
- Объем
- 962
- Дневное изменение
- -0.89%
- Месячное изменение
- 1.37%
- 6-месячное изменение
- -2.43%
- Годовое изменение
- 12.27%
