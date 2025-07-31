货币 / WTW
WTW: Willis Towers Watson Public Limited Company
330.72 USD 2.98 (0.89%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WTW汇率已更改-0.89%。当日，交易品种以低点328.03和高点332.50进行交易。
关注Willis Towers Watson Public Limited Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
328.03 332.50
年范围
286.35 427.72
- 前一天收盘价
- 333.70
- 开盘价
- 330.14
- 卖价
- 330.72
- 买价
- 331.02
- 最低价
- 328.03
- 最高价
- 332.50
- 交易量
- 962
- 日变化
- -0.89%
- 月变化
- 1.37%
- 6个月变化
- -2.43%
- 年变化
- 12.27%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值