WTW: Willis Towers Watson Public Limited Company
331.70 USD 0.63 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WTW hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 330.22 bis zu einem Hoch von 333.96 gehandelt.
Verfolgen Sie die Willis Towers Watson Public Limited Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
330.22 333.96
Jahresspanne
286.35 427.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 332.33
- Eröffnung
- 331.22
- Bid
- 331.70
- Ask
- 332.00
- Tief
- 330.22
- Hoch
- 333.96
- Volumen
- 960
- Tagesänderung
- -0.19%
- Monatsänderung
- 1.67%
- 6-Monatsänderung
- -2.14%
- Jahresänderung
- 12.60%
