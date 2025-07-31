KurseKategorien
WTW: Willis Towers Watson Public Limited Company

331.70 USD 0.63 (0.19%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WTW hat sich für heute um -0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 330.22 bis zu einem Hoch von 333.96 gehandelt.

Verfolgen Sie die Willis Towers Watson Public Limited Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
330.22 333.96
Jahresspanne
286.35 427.72
Vorheriger Schlusskurs
332.33
Eröffnung
331.22
Bid
331.70
Ask
332.00
Tief
330.22
Hoch
333.96
Volumen
960
Tagesänderung
-0.19%
Monatsänderung
1.67%
6-Monatsänderung
-2.14%
Jahresänderung
12.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K