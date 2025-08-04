Dövizler / WTS
WTS: Watts Water Technologies Inc Class A
280.98 USD 4.98 (1.74%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WTS fiyatı bugün -1.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 280.59 ve Yüksek fiyatı olarak 284.55 aralığında işlem gördü.
Watts Water Technologies Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
WTS haberleri
Günlük aralık
280.59 284.55
Yıllık aralık
177.59 287.89
- Önceki kapanış
- 285.96
- Açılış
- 284.55
- Satış
- 280.98
- Alış
- 281.28
- Düşük
- 280.59
- Yüksek
- 284.55
- Hacim
- 101
- Günlük değişim
- -1.74%
- Aylık değişim
- 2.67%
- 6 aylık değişim
- 38.43%
- Yıllık değişim
- 35.28%
21 Eylül, Pazar