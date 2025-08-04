FiyatlarBölümler
WTS: Watts Water Technologies Inc Class A

280.98 USD 4.98 (1.74%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

WTS fiyatı bugün -1.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 280.59 ve Yüksek fiyatı olarak 284.55 aralığında işlem gördü.

Watts Water Technologies Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
280.59 284.55
Yıllık aralık
177.59 287.89
Önceki kapanış
285.96
Açılış
284.55
Satış
280.98
Alış
281.28
Düşük
280.59
Yüksek
284.55
Hacim
101
Günlük değişim
-1.74%
Aylık değişim
2.67%
6 aylık değişim
38.43%
Yıllık değişim
35.28%
