Валюты / WTS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WTS: Watts Water Technologies Inc Class A
281.05 USD 1.24 (0.44%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WTS за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 278.96, а максимальная — 283.88.
Следите за динамикой Watts Water Technologies Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WTS
- Grab These 5 Mid-Cap Stocks to Strengthen Your Portfolio in Q4 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Watts Water Soars 40.8% in 12 Months: Is More Upside Left in the Stock?
- Stagflation is Already in Play
- Watts Water Technologies stock hits all-time high at $285.85
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Watts Water Technologies stock hits all-time high at $278.66
- The Zacks Analyst Blog Highlights Watts Water, Armstrong World and Levi Strauss
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Watts Water (WTS) is a Great Choice
- Watts Water (WTS) International Revenue Performance Explored
- Best Momentum Stocks to Buy for August 11th
- New Strong Buy Stocks for August 11th
- Watts Water (WTS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Watts Water's Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Both Up Y/Y
- Watts Water (WTS) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Watts Water (WTS) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Watts Water Technologies Q2 2025 slides: record results prompt raised outlook
- Watts Water Technologies stock hits all-time high at 265.57 USD
- Watts Water Technologies (WTS): A Strong Current, But Hold Off Until Price Trickles Lower
- Sony's Q1 Earnings on the Horizon: What Investors Should Know
- Wix to Announce Q2 Earnings: Key Insights Ahead of the Release
- CDW Set to Report Q2 Earnings: Is a Beat in the Cards?
- FICO Q3 Earnings Beat Estimates, Strong Scores Drive Up Sales Y/Y
- Watts Water (WTS) Surges 3.3%: Is This an Indication of Further Gains?
Дневной диапазон
278.96 283.88
Годовой диапазон
177.59 285.90
- Предыдущее закрытие
- 282.29
- Open
- 281.79
- Bid
- 281.05
- Ask
- 281.35
- Low
- 278.96
- High
- 283.88
- Объем
- 89
- Дневное изменение
- -0.44%
- Месячное изменение
- 2.69%
- 6-месячное изменение
- 38.47%
- Годовое изменение
- 35.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.