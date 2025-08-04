Währungen / WTS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WTS: Watts Water Technologies Inc Class A
285.96 USD 6.08 (2.17%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WTS hat sich für heute um 2.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 281.42 bis zu einem Hoch von 287.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Watts Water Technologies Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WTS News
- Watts Water Technologies: Aktie klettert auf Rekordhoch von 286,39 USD
- Watts Water Technologies stock hits all-time high at 286.39 USD
- Grab These 5 Mid-Cap Stocks to Strengthen Your Portfolio in Q4 2025
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Watts Water Soars 40.8% in 12 Months: Is More Upside Left in the Stock?
- Stagflation is Already in Play
- Watts Water Technologies stock hits all-time high at $285.85
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Watts Water Technologies stock hits all-time high at $278.66
- The Zacks Analyst Blog Highlights Watts Water, Armstrong World and Levi Strauss
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Watts Water (WTS) is a Great Choice
- Watts Water (WTS) International Revenue Performance Explored
- Best Momentum Stocks to Buy for August 11th
- New Strong Buy Stocks for August 11th
- Watts Water (WTS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Watts Water's Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Both Up Y/Y
- Watts Water (WTS) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Watts Water (WTS) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Watts Water Technologies Q2 2025 slides: record results prompt raised outlook
- Watts Water Technologies stock hits all-time high at 265.57 USD
- Watts Water Technologies (WTS): A Strong Current, But Hold Off Until Price Trickles Lower
- Sony's Q1 Earnings on the Horizon: What Investors Should Know
- Wix to Announce Q2 Earnings: Key Insights Ahead of the Release
- CDW Set to Report Q2 Earnings: Is a Beat in the Cards?
Tagesspanne
281.42 287.16
Jahresspanne
177.59 287.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 279.88
- Eröffnung
- 281.42
- Bid
- 285.96
- Ask
- 286.26
- Tief
- 281.42
- Hoch
- 287.16
- Volumen
- 181
- Tagesänderung
- 2.17%
- Monatsänderung
- 4.49%
- 6-Monatsänderung
- 40.89%
- Jahresänderung
- 37.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K