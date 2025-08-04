KurseKategorien
WTS: Watts Water Technologies Inc Class A

285.96 USD 6.08 (2.17%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WTS hat sich für heute um 2.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 281.42 bis zu einem Hoch von 287.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die Watts Water Technologies Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
281.42 287.16
Jahresspanne
177.59 287.89
Vorheriger Schlusskurs
279.88
Eröffnung
281.42
Bid
285.96
Ask
286.26
Tief
281.42
Hoch
287.16
Volumen
181
Tagesänderung
2.17%
Monatsänderung
4.49%
6-Monatsänderung
40.89%
Jahresänderung
37.68%
