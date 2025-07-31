货币 / WTS
WTS: Watts Water Technologies Inc Class A
283.73 USD 2.68 (0.95%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WTS汇率已更改0.95%。当日，交易品种以低点282.72和高点284.49进行交易。
关注Watts Water Technologies Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WTS新闻
日范围
282.72 284.49
年范围
177.59 285.90
- 前一天收盘价
- 281.05
- 开盘价
- 283.22
- 卖价
- 283.73
- 买价
- 284.03
- 最低价
- 282.72
- 最高价
- 284.49
- 交易量
- 16
- 日变化
- 0.95%
- 月变化
- 3.67%
- 6个月变化
- 39.79%
- 年变化
- 36.61%
