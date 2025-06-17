Dövizler / WSBF
WSBF: Waterstone Financial Inc
15.17 USD 0.13 (0.85%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WSBF fiyatı bugün -0.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 15.10 ve Yüksek fiyatı olarak 15.34 aralığında işlem gördü.
Waterstone Financial Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
WSBF haberleri
- Waterstone Financial's Q2 Earnings Up Y/Y on Community Bank Gains
- Waterstone Financial Boosts Q2 Profits
- Zacks Initiates Coverage of Waterstone Financial With Neutral Recommendation
- Waterstone Financial appoints two new board members
- Waterstone Financial declares quarterly dividend of $0.15 per share
Günlük aralık
15.10 15.34
Yıllık aralık
11.61 16.86
- Önceki kapanış
- 15.30
- Açılış
- 15.30
- Satış
- 15.17
- Alış
- 15.47
- Düşük
- 15.10
- Yüksek
- 15.34
- Hacim
- 286
- Günlük değişim
- -0.85%
- Aylık değişim
- 1.81%
- 6 aylık değişim
- 14.40%
- Yıllık değişim
- 4.12%
21 Eylül, Pazar