Moedas / WSBF
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
WSBF: Waterstone Financial Inc
15.22 USD 0.22 (1.47%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WSBF para hoje mudou para 1.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 15.03 e o mais alto foi 15.24.
Veja a dinâmica do par de moedas Waterstone Financial Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WSBF Notícias
- Waterstone Financial's Q2 Earnings Up Y/Y on Community Bank Gains
- Waterstone Financial Boosts Q2 Profits
- Zacks Initiates Coverage of Waterstone Financial With Neutral Recommendation
- Waterstone Financial appoints two new board members
- Waterstone Financial declares quarterly dividend of $0.15 per share
Faixa diária
15.03 15.24
Faixa anual
11.61 16.86
- Fechamento anterior
- 15.00
- Open
- 15.12
- Bid
- 15.22
- Ask
- 15.52
- Low
- 15.03
- High
- 15.24
- Volume
- 91
- Mudança diária
- 1.47%
- Mudança mensal
- 2.15%
- Mudança de 6 meses
- 14.78%
- Mudança anual
- 4.46%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh