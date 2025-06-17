通貨 / WSBF
WSBF: Waterstone Financial Inc
15.30 USD 0.30 (2.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WSBFの今日の為替レートは、2.00%変化しました。日中、通貨は1あたり15.03の安値と15.34の高値で取引されました。
Waterstone Financial Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WSBF News
- Waterstone Financial's Q2 Earnings Up Y/Y on Community Bank Gains
- Waterstone Financial Boosts Q2 Profits
- Zacks Initiates Coverage of Waterstone Financial With Neutral Recommendation
- Waterstone Financial appoints two new board members
- Waterstone Financial declares quarterly dividend of $0.15 per share
1日のレンジ
15.03 15.34
1年のレンジ
11.61 16.86
- 以前の終値
- 15.00
- 始値
- 15.12
- 買値
- 15.30
- 買値
- 15.60
- 安値
- 15.03
- 高値
- 15.34
- 出来高
- 269
- 1日の変化
- 2.00%
- 1ヶ月の変化
- 2.68%
- 6ヶ月の変化
- 15.38%
- 1年の変化
- 5.01%
