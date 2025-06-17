Валюты / WSBF
WSBF: Waterstone Financial Inc
15.03 USD 0.18 (1.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WSBF за сегодня изменился на -1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.96, а максимальная — 15.25.
Следите за динамикой Waterstone Financial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WSBF
- Waterstone Financial's Q2 Earnings Up Y/Y on Community Bank Gains
- Waterstone Financial Boosts Q2 Profits
- Zacks Initiates Coverage of Waterstone Financial With Neutral Recommendation
- Waterstone Financial appoints two new board members
- Waterstone Financial declares quarterly dividend of $0.15 per share
Дневной диапазон
14.96 15.25
Годовой диапазон
11.61 16.86
- Предыдущее закрытие
- 15.21
- Open
- 15.25
- Bid
- 15.03
- Ask
- 15.33
- Low
- 14.96
- High
- 15.25
- Объем
- 164
- Дневное изменение
- -1.18%
- Месячное изменение
- 0.87%
- 6-месячное изменение
- 13.35%
- Годовое изменение
- 3.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.