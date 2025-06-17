통화 / WSBF
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
WSBF: Waterstone Financial Inc
15.17 USD 0.13 (0.85%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WSBF 환율이 오늘 -0.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.10이고 고가는 15.34이었습니다.
Waterstone Financial Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WSBF News
- Waterstone Financial's Q2 Earnings Up Y/Y on Community Bank Gains
- Waterstone Financial Boosts Q2 Profits
- Zacks Initiates Coverage of Waterstone Financial With Neutral Recommendation
- Waterstone Financial appoints two new board members
- Waterstone Financial declares quarterly dividend of $0.15 per share
일일 변동 비율
15.10 15.34
년간 변동
11.61 16.86
- 이전 종가
- 15.30
- 시가
- 15.30
- Bid
- 15.17
- Ask
- 15.47
- 저가
- 15.10
- 고가
- 15.34
- 볼륨
- 286
- 일일 변동
- -0.85%
- 월 변동
- 1.81%
- 6개월 변동
- 14.40%
- 년간 변동율
- 4.12%
20 9월, 토요일