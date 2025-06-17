货币 / WSBF
WSBF: Waterstone Financial Inc
15.01 USD 0.02 (0.13%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WSBF汇率已更改-0.13%。当日，交易品种以低点15.01和高点15.44进行交易。
关注Waterstone Financial Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WSBF新闻
- Waterstone Financial's Q2 Earnings Up Y/Y on Community Bank Gains
- Waterstone Financial Boosts Q2 Profits
- Zacks Initiates Coverage of Waterstone Financial With Neutral Recommendation
- Waterstone Financial appoints two new board members
- Waterstone Financial declares quarterly dividend of $0.15 per share
日范围
15.01 15.44
年范围
11.61 16.86
- 前一天收盘价
- 15.03
- 开盘价
- 15.44
- 卖价
- 15.01
- 买价
- 15.31
- 最低价
- 15.01
- 最高价
- 15.44
- 交易量
- 243
- 日变化
- -0.13%
- 月变化
- 0.74%
- 6个月变化
- 13.20%
- 年变化
- 3.02%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值