WSBF: Waterstone Financial Inc
15.11 USD 0.19 (1.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WSBF hat sich für heute um -1.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.11 bis zu einem Hoch von 15.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Waterstone Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
15.11 15.34
Jahresspanne
11.61 16.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.30
- Eröffnung
- 15.30
- Bid
- 15.11
- Ask
- 15.41
- Tief
- 15.11
- Hoch
- 15.34
- Volumen
- 66
- Tagesänderung
- -1.24%
- Monatsänderung
- 1.41%
- 6-Monatsänderung
- 13.95%
- Jahresänderung
- 3.71%
