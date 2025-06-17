Devises / WSBF
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WSBF: Waterstone Financial Inc
15.17 USD 0.13 (0.85%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WSBF a changé de -0.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 15.10 et à un maximum de 15.34.
Suivez la dynamique Waterstone Financial Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WSBF Nouvelles
- Waterstone Financial's Q2 Earnings Up Y/Y on Community Bank Gains
- Waterstone Financial Boosts Q2 Profits
- Zacks Initiates Coverage of Waterstone Financial With Neutral Recommendation
- Waterstone Financial appoints two new board members
- Waterstone Financial declares quarterly dividend of $0.15 per share
Range quotidien
15.10 15.34
Range Annuel
11.61 16.86
- Clôture Précédente
- 15.30
- Ouverture
- 15.30
- Bid
- 15.17
- Ask
- 15.47
- Plus Bas
- 15.10
- Plus Haut
- 15.34
- Volume
- 286
- Changement quotidien
- -0.85%
- Changement Mensuel
- 1.81%
- Changement à 6 Mois
- 14.40%
- Changement Annuel
- 4.12%
20 septembre, samedi