WSBF: Waterstone Financial Inc
15.00 USD 0.03 (0.20%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WSBF de hoy ha cambiado un -0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.99, mientras que el máximo ha alcanzado 15.44.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Waterstone Financial Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
WSBF News
- Waterstone Financial's Q2 Earnings Up Y/Y on Community Bank Gains
- Waterstone Financial Boosts Q2 Profits
- Zacks Initiates Coverage of Waterstone Financial With Neutral Recommendation
- Waterstone Financial appoints two new board members
- Waterstone Financial declares quarterly dividend of $0.15 per share
Rango diario
14.99 15.44
Rango anual
11.61 16.86
- Cierres anteriores
- 15.03
- Open
- 15.44
- Bid
- 15.00
- Ask
- 15.30
- Low
- 14.99
- High
- 15.44
- Volumen
- 288
- Cambio diario
- -0.20%
- Cambio mensual
- 0.67%
- Cambio a 6 meses
- 13.12%
- Cambio anual
- 2.95%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B