WSBF: Waterstone Financial Inc

15.17 USD 0.13 (0.85%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WSBF ha avuto una variazione del -0.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.10 e ad un massimo di 15.34.

Segui le dinamiche di Waterstone Financial Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
15.10 15.34
Intervallo Annuale
11.61 16.86
Chiusura Precedente
15.30
Apertura
15.30
Bid
15.17
Ask
15.47
Minimo
15.10
Massimo
15.34
Volume
286
Variazione giornaliera
-0.85%
Variazione Mensile
1.81%
Variazione Semestrale
14.40%
Variazione Annuale
4.12%
