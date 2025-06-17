Valute / WSBF
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
WSBF: Waterstone Financial Inc
15.17 USD 0.13 (0.85%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WSBF ha avuto una variazione del -0.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.10 e ad un massimo di 15.34.
Segui le dinamiche di Waterstone Financial Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WSBF News
- Waterstone Financial's Q2 Earnings Up Y/Y on Community Bank Gains
- Waterstone Financial Boosts Q2 Profits
- Zacks Initiates Coverage of Waterstone Financial With Neutral Recommendation
- Waterstone Financial appoints two new board members
- Waterstone Financial declares quarterly dividend of $0.15 per share
Intervallo Giornaliero
15.10 15.34
Intervallo Annuale
11.61 16.86
- Chiusura Precedente
- 15.30
- Apertura
- 15.30
- Bid
- 15.17
- Ask
- 15.47
- Minimo
- 15.10
- Massimo
- 15.34
- Volume
- 286
- Variazione giornaliera
- -0.85%
- Variazione Mensile
- 1.81%
- Variazione Semestrale
- 14.40%
- Variazione Annuale
- 4.12%
21 settembre, domenica