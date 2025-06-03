Dövizler / WRLD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
WRLD: World Acceptance Corporation
172.14 USD 2.99 (1.71%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WRLD fiyatı bugün -1.71% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 170.66 ve Yüksek fiyatı olarak 175.12 aralığında işlem gördü.
World Acceptance Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WRLD haberleri
- Enova International (ENVA) Soars 3.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Way Charles D, World Acceptance director, sells $64,320 in shares
- World Acceptance Posts Q1 Profit Drop
- World Acceptance (WRLD) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- World Acceptance (WRLD) Q1 Earnings Lag Estimates
- World Acceptance earnings missed by $1.91, revenue topped estimates
- World Acceptance Corp director sells $8,050 in stock
- World Acceptance Corp director Whitaker sells $389,329 in stock
Günlük aralık
170.66 175.12
Yıllık aralık
104.99 177.25
- Önceki kapanış
- 175.13
- Açılış
- 175.12
- Satış
- 172.14
- Alış
- 172.44
- Düşük
- 170.66
- Yüksek
- 175.12
- Hacim
- 158
- Günlük değişim
- -1.71%
- Aylık değişim
- 4.15%
- 6 aylık değişim
- 37.60%
- Yıllık değişim
- 49.83%
21 Eylül, Pazar