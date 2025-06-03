Moedas / WRLD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
WRLD: World Acceptance Corporation
173.31 USD 5.48 (3.27%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WRLD para hoje mudou para 3.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 169.90 e o mais alto foi 173.31.
Veja a dinâmica do par de moedas World Acceptance Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WRLD Notícias
- Enova International (ENVA) Soars 3.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Way Charles D, World Acceptance director, sells $64,320 in shares
- World Acceptance Posts Q1 Profit Drop
- World Acceptance (WRLD) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- World Acceptance (WRLD) Q1 Earnings Lag Estimates
- World Acceptance earnings missed by $1.91, revenue topped estimates
- World Acceptance Corp director sells $8,050 in stock
- World Acceptance Corp director Whitaker sells $389,329 in stock
Faixa diária
169.90 173.31
Faixa anual
104.99 177.25
- Fechamento anterior
- 167.83
- Open
- 169.90
- Bid
- 173.31
- Ask
- 173.61
- Low
- 169.90
- High
- 173.31
- Volume
- 10
- Mudança diária
- 3.27%
- Mudança mensal
- 4.86%
- Mudança de 6 meses
- 38.54%
- Mudança anual
- 50.85%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh