WRLD: World Acceptance Corporation

172.14 USD 2.99 (1.71%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de WRLD a changé de -1.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 170.66 et à un maximum de 175.12.

Suivez la dynamique World Acceptance Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
170.66 175.12
Range Annuel
104.99 177.25
Clôture Précédente
175.13
Ouverture
175.12
Bid
172.14
Ask
172.44
Plus Bas
170.66
Plus Haut
175.12
Volume
158
Changement quotidien
-1.71%
Changement Mensuel
4.15%
Changement à 6 Mois
37.60%
Changement Annuel
49.83%
