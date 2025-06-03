Devises / WRLD
WRLD: World Acceptance Corporation
172.14 USD 2.99 (1.71%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WRLD a changé de -1.71% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 170.66 et à un maximum de 175.12.
Suivez la dynamique World Acceptance Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
WRLD Nouvelles
- Enova International (ENVA) Soars 3.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Way Charles D, World Acceptance director, sells $64,320 in shares
- World Acceptance Posts Q1 Profit Drop
- World Acceptance (WRLD) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- World Acceptance (WRLD) Q1 Earnings Lag Estimates
- World Acceptance earnings missed by $1.91, revenue topped estimates
- World Acceptance Corp director sells $8,050 in stock
- World Acceptance Corp director Whitaker sells $389,329 in stock
Range quotidien
170.66 175.12
Range Annuel
104.99 177.25
- Clôture Précédente
- 175.13
- Ouverture
- 175.12
- Bid
- 172.14
- Ask
- 172.44
- Plus Bas
- 170.66
- Plus Haut
- 175.12
- Volume
- 158
- Changement quotidien
- -1.71%
- Changement Mensuel
- 4.15%
- Changement à 6 Mois
- 37.60%
- Changement Annuel
- 49.83%
20 septembre, samedi