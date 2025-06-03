通貨 / WRLD
WRLD: World Acceptance Corporation
175.13 USD 7.30 (4.35%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WRLDの今日の為替レートは、4.35%変化しました。日中、通貨は1あたり169.90の安値と175.98の高値で取引されました。
World Acceptance Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WRLD News
- Enova International (ENVA) Soars 3.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Way Charles D, World Acceptance director, sells $64,320 in shares
- World Acceptance Posts Q1 Profit Drop
- World Acceptance (WRLD) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- World Acceptance (WRLD) Q1 Earnings Lag Estimates
- World Acceptance earnings missed by $1.91, revenue topped estimates
- World Acceptance Corp director sells $8,050 in stock
- World Acceptance Corp director Whitaker sells $389,329 in stock
1日のレンジ
169.90 175.98
1年のレンジ
104.99 177.25
- 以前の終値
- 167.83
- 始値
- 169.90
- 買値
- 175.13
- 買値
- 175.43
- 安値
- 169.90
- 高値
- 175.98
- 出来高
- 44
- 1日の変化
- 4.35%
- 1ヶ月の変化
- 5.96%
- 6ヶ月の変化
- 39.99%
- 1年の変化
- 52.43%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K