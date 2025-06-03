クォートセクション
通貨 / WRLD
WRLD: World Acceptance Corporation

175.13 USD 7.30 (4.35%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WRLDの今日の為替レートは、4.35%変化しました。日中、通貨は1あたり169.90の安値と175.98の高値で取引されました。

World Acceptance Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
169.90 175.98
1年のレンジ
104.99 177.25
以前の終値
167.83
始値
169.90
買値
175.13
買値
175.43
安値
169.90
高値
175.98
出来高
44
1日の変化
4.35%
1ヶ月の変化
5.96%
6ヶ月の変化
39.99%
1年の変化
52.43%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K