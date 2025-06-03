Währungen / WRLD
WRLD: World Acceptance Corporation
175.13 USD 7.30 (4.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WRLD hat sich für heute um 4.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 169.90 bis zu einem Hoch von 175.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die World Acceptance Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
169.90 175.98
Jahresspanne
104.99 177.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 167.83
- Eröffnung
- 169.90
- Bid
- 175.13
- Ask
- 175.43
- Tief
- 169.90
- Hoch
- 175.98
- Volumen
- 44
- Tagesänderung
- 4.35%
- Monatsänderung
- 5.96%
- 6-Monatsänderung
- 39.99%
- Jahresänderung
- 52.43%
