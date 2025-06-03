KurseKategorien
WRLD: World Acceptance Corporation

175.13 USD 7.30 (4.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WRLD hat sich für heute um 4.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 169.90 bis zu einem Hoch von 175.98 gehandelt.

Verfolgen Sie die World Acceptance Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
169.90 175.98
Jahresspanne
104.99 177.25
Vorheriger Schlusskurs
167.83
Eröffnung
169.90
Bid
175.13
Ask
175.43
Tief
169.90
Hoch
175.98
Volumen
44
Tagesänderung
4.35%
Monatsänderung
5.96%
6-Monatsänderung
39.99%
Jahresänderung
52.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K