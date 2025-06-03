CotizacionesSecciones
WRLD: World Acceptance Corporation

167.83 USD 0.46 (0.27%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de WRLD de hoy ha cambiado un -0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 167.33, mientras que el máximo ha alcanzado 173.27.

Rango diario
167.33 173.27
Rango anual
104.99 177.25
Cierres anteriores
168.29
Open
167.33
Bid
167.83
Ask
168.13
Low
167.33
High
173.27
Volumen
120
Cambio diario
-0.27%
Cambio mensual
1.54%
Cambio a 6 meses
34.16%
Cambio anual
46.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B