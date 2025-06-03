Divisas / WRLD
WRLD: World Acceptance Corporation
167.83 USD 0.46 (0.27%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WRLD de hoy ha cambiado un -0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 167.33, mientras que el máximo ha alcanzado 173.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas World Acceptance Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
167.33 173.27
Rango anual
104.99 177.25
- Cierres anteriores
- 168.29
- Open
- 167.33
- Bid
- 167.83
- Ask
- 168.13
- Low
- 167.33
- High
- 173.27
- Volumen
- 120
- Cambio diario
- -0.27%
- Cambio mensual
- 1.54%
- Cambio a 6 meses
- 34.16%
- Cambio anual
- 46.08%
