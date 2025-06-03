시세섹션
통화 / WRLD
주식로 돌아가기

WRLD: World Acceptance Corporation

172.14 USD 2.99 (1.71%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

WRLD 환율이 오늘 -1.71%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 170.66이고 고가는 175.12이었습니다.

World Acceptance Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WRLD News

일일 변동 비율
170.66 175.12
년간 변동
104.99 177.25
이전 종가
175.13
시가
175.12
Bid
172.14
Ask
172.44
저가
170.66
고가
175.12
볼륨
158
일일 변동
-1.71%
월 변동
4.15%
6개월 변동
37.60%
년간 변동율
49.83%
20 9월, 토요일