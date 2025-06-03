QuotazioniSezioni
WRLD: World Acceptance Corporation

172.14 USD 2.99 (1.71%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WRLD ha avuto una variazione del -1.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 170.66 e ad un massimo di 175.12.

Segui le dinamiche di World Acceptance Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
170.66 175.12
Intervallo Annuale
104.99 177.25
Chiusura Precedente
175.13
Apertura
175.12
Bid
172.14
Ask
172.44
Minimo
170.66
Massimo
175.12
Volume
158
Variazione giornaliera
-1.71%
Variazione Mensile
4.15%
Variazione Semestrale
37.60%
Variazione Annuale
49.83%
20 settembre, sabato