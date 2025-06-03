Valute / WRLD
WRLD: World Acceptance Corporation
172.14 USD 2.99 (1.71%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WRLD ha avuto una variazione del -1.71% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 170.66 e ad un massimo di 175.12.
Segui le dinamiche di World Acceptance Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
WRLD News
- Enova International (ENVA) Soars 3.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Way Charles D, World Acceptance director, sells $64,320 in shares
- World Acceptance Posts Q1 Profit Drop
- World Acceptance (WRLD) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- World Acceptance (WRLD) Q1 Earnings Lag Estimates
- World Acceptance earnings missed by $1.91, revenue topped estimates
- World Acceptance Corp director sells $8,050 in stock
- World Acceptance Corp director Whitaker sells $389,329 in stock
Intervallo Giornaliero
170.66 175.12
Intervallo Annuale
104.99 177.25
- Chiusura Precedente
- 175.13
- Apertura
- 175.12
- Bid
- 172.14
- Ask
- 172.44
- Minimo
- 170.66
- Massimo
- 175.12
- Volume
- 158
- Variazione giornaliera
- -1.71%
- Variazione Mensile
- 4.15%
- Variazione Semestrale
- 37.60%
- Variazione Annuale
- 49.83%
20 settembre, sabato