WRLD: World Acceptance Corporation
168.29 USD 0.82 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WRLD за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 166.30, а максимальная — 169.32.
Следите за динамикой World Acceptance Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
166.30 169.32
Годовой диапазон
104.99 177.25
- Предыдущее закрытие
- 169.11
- Open
- 169.32
- Bid
- 168.29
- Ask
- 168.59
- Low
- 166.30
- High
- 169.32
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- -0.48%
- Месячное изменение
- 1.82%
- 6-месячное изменение
- 34.52%
- Годовое изменение
- 46.48%
