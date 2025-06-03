КотировкиРазделы
WRLD
WRLD: World Acceptance Corporation

168.29 USD 0.82 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс WRLD за сегодня изменился на -0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 166.30, а максимальная — 169.32.

Следите за динамикой World Acceptance Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости WRLD

Дневной диапазон
166.30 169.32
Годовой диапазон
104.99 177.25
Предыдущее закрытие
169.11
Open
169.32
Bid
168.29
Ask
168.59
Low
166.30
High
169.32
Объем
41
Дневное изменение
-0.48%
Месячное изменение
1.82%
6-месячное изменение
34.52%
Годовое изменение
46.48%
