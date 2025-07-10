Dövizler / WPP
WPP: WPP plc American Depositary Shares
24.04 USD 1.70 (6.60%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
WPP fiyatı bugün -6.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.01 ve Yüksek fiyatı olarak 24.69 aralığında işlem gördü.
WPP plc American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
24.01 24.69
Yıllık aralık
24.01 57.31
- Önceki kapanış
- 25.74
- Açılış
- 24.31
- Satış
- 24.04
- Alış
- 24.34
- Düşük
- 24.01
- Yüksek
- 24.69
- Hacim
- 1.833 K
- Günlük değişim
- -6.60%
- Aylık değişim
- -8.59%
- 6 aylık değişim
- -32.38%
- Yıllık değişim
- -54.62%
21 Eylül, Pazar