WPP: WPP plc American Depositary Shares
26.23 USD 0.01 (0.04%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WPP de hoy ha cambiado un -0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.17, mientras que el máximo ha alcanzado 26.91.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WPP plc American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WPP News
- La Bolsa de Londres cae un 0,88 % tras los datos de desempleo en el Reino Unido
- Las bolsas de valores de Reino Unido cerraron con caídas; el Investing.com Reino Unido 100 perdió un 0.91%
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.91%
- WPP CEO Cindy Rose receives conditional share award worth over 1.1m shares
- Ad group WPP names Ogilvy chief Devika Bulchandani as COO
- WPP’s chief operating officer to retire at year-end
- s4 Capital to release interim results on September 15
- Twenty Companies, In My Opinion, Facing Existential AI Disruption Risk
- S4 Capital shares soar on news of MSQ Partners merger talks
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.11%
- WPP stock falls as cash flow weakness overshadows in-line results
- Criteo stock price target lowered to $38 by DA Davidson on client concerns
- Benchmark reiterates Buy rating on Criteo stock with $42 price target
- Criteo stock price target raised to $51 from $49 at BMO Capital
- Meta Stock Takes A Breathtaking Leap. What's In Mark Zuckerberg's Facebook AI Vision?
- S&P Global revises WPP outlook to negative amid growth challenges
- Omnicom’s acquisition of Interpublic gets green light from ACCC
- Publicis’ CEO dismisses Meta threat, raises yearly growth guidance
- U.K. stocks lower at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 down 0.71%
- WPP Names Microsoft's Cindy Rose CEO to Lead Make-or-Break Turnaround
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.68%
- Factbox-Who is WPP’s new CEO Cindy Rose?
- FTSE 100 today: Stocks higher while pound holds at $1.36; WPP appoints new CEO
- European stocks rise on optimism over trade negotiations
Rango diario
26.17 26.91
Rango anual
24.36 57.31
- Cierres anteriores
- 26.24
- Open
- 26.41
- Bid
- 26.23
- Ask
- 26.53
- Low
- 26.17
- High
- 26.91
- Volumen
- 802
- Cambio diario
- -0.04%
- Cambio mensual
- -0.27%
- Cambio a 6 meses
- -26.22%
- Cambio anual
- -50.48%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B