WPP: WPP plc American Depositary Shares
25.74 USD 0.49 (1.87%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WPPの今日の為替レートは、-1.87%変化しました。日中、通貨は1あたり25.67の安値と25.97の高値で取引されました。
WPP plc American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WPP News
1日のレンジ
25.67 25.97
1年のレンジ
24.36 57.31
- 以前の終値
- 26.23
- 始値
- 25.90
- 買値
- 25.74
- 買値
- 26.04
- 安値
- 25.67
- 高値
- 25.97
- 出来高
- 840
- 1日の変化
- -1.87%
- 1ヶ月の変化
- -2.13%
- 6ヶ月の変化
- -27.59%
- 1年の変化
- -51.41%
