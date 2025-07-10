クォートセクション
通貨 / WPP
WPP: WPP plc American Depositary Shares

25.74 USD 0.49 (1.87%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

WPPの今日の為替レートは、-1.87%変化しました。日中、通貨は1あたり25.67の安値と25.97の高値で取引されました。

WPP plc American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.67 25.97
1年のレンジ
24.36 57.31
以前の終値
26.23
始値
25.90
買値
25.74
買値
26.04
安値
25.67
高値
25.97
出来高
840
1日の変化
-1.87%
1ヶ月の変化
-2.13%
6ヶ月の変化
-27.59%
1年の変化
-51.41%
